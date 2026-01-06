به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با حکم دکتر عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی، عباد دلیری به‌عنوان مدیرفنی تیم ملی کبدی بزرگسالان برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن منصوب شد.

دلیری از بازیکنان مازندرانی سابق تیم ملی کبدی و از مربیان باسابقه کشور است که پیش از این مسئولیت‌هایی همچون مربیگری تیم ملی و ریاست کمیته استعدادیابی فدراسیون کبدی را بر عهده داشته است.

در کارنامه اجرایی و افتخارات وی می‌توان به مربیگری تیم ملی در بازی‌های داخل سالن آسیا ۲۰۱۳ اینچئون کره‌جنوبی و کسب مقام دوم، مربی بدنساز تیم ملی کبدی ساحلی در مسابقات ۲۰۱۴ پوکت تایلند و کسب مقام نخست، مربی تیم ملی در مسابقات جهانی ۲۰۱۶ هند و کسب مقام دوم، مربی تیم ملی در مسابقات آسیایی ۲۰۱۷ ایران و کسب مقام سوم اشاره کرد.

همچنین ریاست هیات کبدی مازندران، تدریس در دوره‌های مربیگری فدراسیون و انتخاب به‌عنوان مربی برتر مروج فرهنگ پهلوانی کشور در سال ۱۳۹۴ از دیگر سوابق عباد دلیری به شمار می‌رود.