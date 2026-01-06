رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به پیامد‌های توسعه‌ای فاقد ملاحظات محیط زیستی هشدار داد و گفت: هیچ طرحی نباید به بهای تخریب محیط زیست اجرا شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شینا انصاری، در جلسه شورای اداری استان هرمزگان گفت: اجرای طرحهای توسعه‌ای بدون ارزیابی آثار زیست‌محیطی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای منابع طبیعی و کیفیت زندگی مردم به همراه داشته باشد و EIA باید به‌عنوان یک رویکرد پیشگیرانه در همه طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با استقبال از رویکرد محیط‌زیستی استاندار هرمزگان و ابتکار «نهضت محیط زیست و منابع طبیعی»، این طرح را الگویی قابل تعمیم در سطح ملی دانست و بر لزوم نهادینه‌سازی نگاه خلاقانه در مدیریت محیط زیست استان‌ها تأکید کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به چالش‌هایی مانند تمرکز فعالیت‌های صنعتی، توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها و بارگذاری‌های نامتوازن، تصریح کرد: انباشت صنایع بدون ملاحظات زیست‌محیطی می‌تواند منابع طبیعی و زیست مردم را با آسیب‌های جدی مواجه کند.

همچنین وی با اشاره به سخنان رئیس کل دادگستری استان در مورد موانع اداری قول پیگیری برای تسهیل فرآیند‌ها در راستای توسعه پایدار را داد، مشروط بر آنکه این تسهیل تجارت، منجر به ایجاد موانع جدید یا تداوم آلودگی نشود.

انصاری همچنین به موضوع عوارض آلایندگی صنایع پرداخت و گفت: این عوارض که با عنوان «عوارض سبز» شناخته می‌شوند، باید در مسیر کاهش آلودگی، مدیریت پسماند و فاضلاب و اصلاح عملکرد صنایع هزینه شود.

وی از ارائه پیشنهاد‌هایی برای اصلاح قانون با هدف بازدارندگی مؤثرتر و حمایت از صنایع در مسیر کاهش آلودگی خبر داد گفت: هدف اصلی قانونگذار باید جلوگیری از استمرار آلودگی صنایع باشد، نه صرفاً دریافت عوارض. پیشنهادی برای اصلاح قانون ارائه شده است تا در وهله اول این عوارض صرف امور محیط زیستی در شهر‌ها (مدیریت پسماند، فاضلاب و...) و کمک به رفع آلودگی صنایع شود.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با صنایع آلاینده مماشات نخواهد کرد، پایش دقیق فهرست صنایع آلاینده را ضروری دانست و هدایت توسعه به سواحل جنوبی کشور با رعایت الزامات محیط زیستی را از سیاست‌های کلان دولت برشمرد.

وی در پایان با اشاره به تنوع زیستی ارزشمند استان هرمزگان، حفاظت از این سرمایه‌های بین‌نسلی را مسئولیتی همگانی دانست و بر تقویت مشارکت اجتماعی در تحقق اهداف محیط زیستی تأکید کرد.