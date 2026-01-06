به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز سه شنبه در سیصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ورود استانداری به احداث آرامستان،گفت: آنها نگفتند ما آرامستان می‌سازیم. ساخت آرامستان در معاونت عمرانی استانداری به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه لایحه آرامستان‌ها در کمیسیون خدمات شهری و شهرسازی و معماری است، افزود: دو فضا جانمایی شده که معارض دارد و باید برطرف شود. اگر اقدام به رفع معارض نکنند آرامستانی احداث نمی‌شود.

چمران همچنین گفت: قرار بر این شده است که گزارشاتی از برنامه‌های تاکسیرانی ارائه شود اما هنوز ارائه نشده، اما روند را دنبال می‌کنیم که به وظایف خود عمل کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه باید مخازن ما میزانی از آب داشته باشد که کمبود‌ها را جبران کند، یادآور شد: امیدواریم به میزانی بارندگی به ویژه برف داشته باشیم که بتوانیم فصول دیگر را پشت سر بگذاریم.

چمران همچنین با اعلام اینکه مجسمه والرین در محل فرودگاه نصب شد، گفت: کاری که در میدان ونک برای ساخت مجسمه آرش کمانگیر انجام شد بسیار خوب است. این روند دنبال خواهد شد و تلاش بر این است که آثار ارزشمندی تولید شود. شنیدیم که تندیسی از شهید چمران نیز ساخته می‌شود که عکس‌های آن را دیدم و راضی نبودم و امیدوارم در نهایت مجسمه خوبی ساخته شود.

چمران ادامه داد: این دوره و آن دوره نداریم. بنده اکراه دارم که ایرادات دوره قبل را به زبان بیاورم. امتداد پروژه یادگار امام (ره) در دوره چهارم آغاز شد و در این دوره دنبال می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: هفته‌های آینده پروژه میدان فتح به طور کامل به بهره برداری می‌رسد. از دوستان خواهش کردم که بخش میدان جی نیز تا پایان سال به نتیجه برسد. یک سوزن به خودمان بزنیم و یک جوالدوز به دیگران

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در نشست امروز شورا گفت: سال ۸۸ قرارداد تجهیزات سیگنالینگ منعقد شده و در سال ۹۱ خریداری شده و ۴۲۲ میلیون یوآن معادل ۵۶ میلیون یورو حدود یک و نیم برابر قیمت واقعی خریداری شده و قابلیت استفاده در خط سه را نداشته است.

محمد آخوندی افزود: همین تجهیزات را امروز می توان با ۳۰ میلیون یورو خرید و می توان در خصوص آن مناظره کرد. ما از بند حسابرسی یک سوال پرسیدیم و نباید باعث ناراحتی شود چرا که با هدف حل مشکل موضوع را مطرح کردیم.

آخوندی با بیان اینکه امیدواریم همه به این نتیجه برسیم که در ماه های پایانی تقوا داشته باشیم، اظهار کرد: نکته این است که یک سؤال بر اساس یک بند حسابرسی توسط سه نفر از اعضای شورا مطرح شد. چهار سال در این دوره حسابرسی خواندیم و دقایق زیادی به آن پرداختیم و با اینکه مربوط به دوره قبل بود به این دوره منتسب شد.

وی افزود: بنده در یک ماه قبل سه بار در جلسه از آقای قالیباف به عنوان مدیر جهادی صحبت کردم. ما به ایشان رأی دادیم و در ستاد ایشان کار کردیم. بنده نماینده مردم هستم. اینکه در مورد یک شرکت بر اساس بند حسابرسی سوال بپرسیم ضدیت با آقای قالبیاف است؟ ایشان ذخیره انقلاب هستند. بنده یک سوال پرسیدم. خیلی درد دارد؟ یک سوزن به خودمان بزنیم و یک جوالدوز به دیگران.

آخوندی با بیان اینکه ما در این چهار سال بسیاری از مسائل را مطرح نکردیم، یادآور شد: باز هم تأکید می کنیم که در موارد اعلام شده باید تقوا را رعایت کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم گفت: در سالهای قبل هم هر سال در مورد تجهیزات سیگنالینگ مباحثی مطرح شد و قرار بر این شد که این موضوع را بررسی کنیم. بنده از کسانی که این موضوع را دستاویز انتقاد از هم قرار می دهند، گلایه دارم. همه دوره ها دوره خودمان بوده است. بنابراین باید روند را اصلاح کنیم و نباید به آن دامن بزنیم و به هم بتازیم. این به هم تاختن ها جز اینکه ایران را تبدیل به سوریه کند، چیزی ندارد. ارائه گزارش عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

درادامه نشست شورا، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در جریان ارائه گزارش عملکرد این سازمان با اشاره به خدمات سازمان در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: ۶ هزار و ۶۴۸ نفر ساعت در جنگ ۱۲ روزه به خدمات رسانی مشغول بودند و در حوزه راهداری و ماشین‌آلات از ظرفیت‌ها استفاده شد.

وی افزود: در حوزه ماشین آلات سنگین ۷۱۰ میلیارد تومان خرید صورت گرفته که از سه منبع بوده است. این خرید‌ها به میزان ۳۹۵ میلیارد تومان از محل شرکت سرمایه گذاری شهر، ۶۵۰ هزار دلار در همکاری مشترک با UNDP و ۱۸۳ میلیارد تومان بودجه ابلاغی سازمان انجام شده است.

قضاتلو با اشاره به ۱۳ درصد افزایش مشارکت در طرح نوماند، یادآور شد: رویداد‌ها و برنامه‌های مشارکتی در قالب طرح نوماند برگزار شد و از توان پنج هزار نفر با علاقمندی‌های مختلف در این رویداد‌ها استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه ۹ هزار قرارداد در سال جاری با بانک ها، مجتمع‌های تجاری و دیگر بخش‌ها برای جمع آوری پسماند خشک منعقد شده است، خاطرنشان کرد: ۴۵۷ غرفه در سطح شهر تهران برای جمع آوری پسماند خشک وجود دارد.

قضاتلو با اشاره به اقدامات در تنظیف شهر، یادآور شد: نگهداشت بهتری را در تنظیف و لایروبی انهار در بزرگراه‌ها شاهد هستیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه مجری طرح و حدود اختیارات برای جرائم به مناطق واگذار شد، خاطرنشان کرد: این موضوع به افزایش همکاری مناطق و بهبود وضعیت رفت و روب منجر شد.

وی افزود: افزایش حقوق نیز دنبال شد و به ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. ۸۳۲ نقطه پرتردد را نیز شناسایی کردیم و حضور ماشین آلات مکانیزه و پاکبانان در این نقاط افزایش یافت. البته این موضوع بیشتر در مناطق مرکزی دنبال شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه پیام‌های سامانه ۱۳۷ روند کاهشی داشته است، اظهار کرد: پیام‌ها نسبت به سال قبل ۱۰ درصد کاهش یافته است. در دی ماه تعداد پیام‌ها در ۱۰ روز به کمتر از هزار مورد رسید.

وی ادامه داد: ۱۳۰۰ شهرک و مجتمع مسکونی را شناسایی و به هزار مجتمع نامه ارسال کردیم که وضعیت مدیریت پسماند در این بخش‌ها بهبود یابد.

اصلاح فرآیند‌های پردازش و دفع پسماند در آرادکوه

وی همچنین تصریح کرد: فرآیند‌های پردازش و دفع پسماند در آرادکوه اصلاح شد. ۱۴ هکتار و ۵۲ هزار متر مربع ظرفیت ایجاد سوله‌ها برای شکل گیری مجتمع‌های ثانویه پیش بینی شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با تأکید بر اینکه به دنبال این هستیم که ظرفیت همکاری با بخش خصوصی در آرادکوه را افزایش دهیم، یادآور شد: موضوعی که از سال ۱۳۹۰ باقی مانده بود ایجاد راه دسترسی به مجتمع آرادکوه بود که امسال به نتیجه می‌رسد.

وی ادامه داد: احیای فرآیند هوادهی پسماند سایت، کاهش شیرابه حاصل از فرآیند‌های دفن پسماند، کاهش بوی حاصل از گاز‌های محبوس شده در پسماند، افزایش راندمان خطوط پردازش، کاهش دفن پسماند، تأمین انرژی صنایع وابسته و ایجاد درآمد پایدار از تکالیفی است که به دنبال عملیاتی شدن آن هستیم.

قضاتلو با اعلام اینکه پرونده‌های ما به ۱۱۸ مورد کاهش یافته است، گفت: تأمین کسر اعتبار سال ۱۴۰۴ در پروژه‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۱۷۵ میلیارد تومان و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار رفت و روب سال ۱۴۰۳ و ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار انتقال و دفن سال ۱۴۰۳ انجام شد.

وی اضافه کرد: تعیین تکلیف ضایعات پلاسکو انجام نشده بود که فروش ضایعات صورت گرفت و هزینه‌های آن به بنیاد مستضعفان پرداخت شد.

کاهش زباله‌گردی در سطح شهر

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با تأکید بر کاهش زباله گردی در سطح شهر، یادآور شد: اصلاح قرارداد‌های جمع آوری پسماند خشک نیز دنبال می‌شود که زباله‌گردی بیش از پیش کاهش یابد.

انتقاد از زیان انباشته در شرکت همشهری

همچنین نرجس سلیمانی در جلسه امروز (سه شنبه) شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به وضعیت شرکت همشهری، اظهار کرد: زمانی که یک مؤسسه ثبت می‌شود، عموماً منظور انجام امور غیرتجاری است. هنگامی که نهادی به‌عنوان «شرکت» تأسیس می‌شود، به این معناست که هدف اصلی آن، فعالیت تجاری است و برای کسب سود تأسیس می‌شود. حال این انتخاب ممکن است در یک نهاد غیردولتی مانند شهرداری یا در قالب انتقال مالی، عمومی باشد که قرار است به مردم برسد؛ اما ما در شهرداری تهران با مجموعه‌ای از عجایب و غرایب مواجه هستیم.

وی ادامه داد: شرکتی وجود دارد که متعلق به شهرداری است و از نوع سهامی خاص محسوب می‌شود و در بودجه‌های سنواتی دوره خودمان و همچنین از محل برخی منابع، با دستور‌های مدیریتی یا بعضاً به صورت ظاهراً تشریفاتی، منابعی به برخی از این نقاط اختصاص داده‌ایم که بنده قصد دارم یک نمونه از آن را بررسی کنم.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران اضافه کرد: شهرداری تهران شرکتی دارد که روزگاری جزو بهترین‌های نوع خود در غرب آسیا بوده و بعد‌ها با فراز و نشیب‌هایی در سطح کشور نیز شناخته شده است. این شرکت از محل منابع و درآمد‌هایی که در طول سال‌ها داشته، اموال غیرمنقول فراوانی خریداری کرده است، اما در چند سال اخیر با تغییر شرایط، این بنگاه در واقع به خاک سیاه نشسته و آن دست‌های دهنده سابق، تبدیل به دست نیاز شده و نگاه مؤثرش به التماس برای دریافت یارانه تغییر یافته است.

وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا امروز، بودجه مصوب این شرکت بیش از ۱۲۵۰ میلیارد تومان بوده است. درآمد عملیاتی چهار سال آن نیز نزدیک به ۸۵۰ میلیارد تومان است. زیان انباشته این شرکت تا پایان سال گذشته تکمیل شده و بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان غیر جاری است. دارایی‌های مالی این شرکت در حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. در سال جاری، علاوه بر زیان انباشته، بیش از ۸۳۰ میلیارد تومان بدهی جاری نیز داشته است.

سلیمانی با بیان این‌که در سال گذشته شهرداری تهران مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان به این شرکت یارانه پرداخت می‌کند، تصریح کرد: نکته جالب اینجاست که جمع کل هزینه‌های مواد اولیه مصرفی، کل هزینه‌هایی که بابت یارانه دریافت شده، دستمزد مستقیم و سایر هزینه‌های مرتبط با ماهیت شرکت، مجموعاً در سال گذشته به گواه اسناد، ۱۵۷ میلیارد تومان بوده است. حال اگر ۲۱۰ میلیارد تومان پرداخت شده، باید ۵۳ میلیارد تومان باقی مانده باشد.

از حذف معاونت فرهنگی سازمان آتش نشانی جلوگیری شود

در ادامه نرگس معدنی پور در تذکر پیش از دستور خود اظهار کرد: متوجه شدم که در ساختار سازمان آتش نشانی شهرداری تهران قرار است تغییراتی صورت بگیرد و معاونت جدیدی تحت عنوان معاونت تجهیزات و امور خودرویی که قبلاً شاخه‌ای از معاونت فنی و توسعه سازمان بوده ایجاد شود.

وی افزود: شاید ایجاد چنین معاونتی در ساختار سازمان آتش نشانی لازم و ضروری باشد، اما موضوع مهم این است که قرار است با انحلال معاونت فرهنگی و اجتماعی در سازمان آتش نشانی معاونت جدید ایجاد شود که قطعاً این اقدام نادرست و غیر کارشناسی است. البته گفته میشود که وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان به معاونت آموزش سازمان سپرده خواهد شد.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۸۴ جذب آموزش و به کارگیری آتش‌نشانان داوطلب در سه سطح در دستور کار سازمان آتش نشانی شهرداری تهران قرار داشته است که در همین راستا سازمان آتش‌نشانی تاکنون موفق به آموزش حدود ۷۰ هزار آتش‌نشان داوطلب و آتش‌نشانان داوطلب به منظور ارتقاء سطح فرهنگ و دانش ایمنی شهروندان در تمام محلات شهر تهران شده است. با برگزاری کلاس‌های آموزش‌های شهروندی در اماکن عمومی مدارس تهران مراکز فرهنگی و مذهبی در کاهش مخاطرات آتش‌سوزی‌ها و حوادث گوناگون نقش بسزایی ایفا می‌شود.

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: برگزاری کلاس‌های آموزشی برای حدود ۱۵۰ بیمارستان و ۹۰۰ مجتمع مسکونی در تهران و آموزش‌های چهره به چهره در بازار بزرگ تهران از جمله اقدامات موثر معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان است و همین اقدامات زمینه‌ساز ایجاد معاونت فرهنگی و اجتماعی در این سازمان شده است؛ لذا از شهردار تهران درخواست می‌شود به دلیل اهمیت حوزه فرهنگی و اجتماعی در سازمان آتش‌نشانی نسبت به حذف معاونت فرهنگی و اجتماعی در آن سازمان دستور توقف صادر کرده و معاونت جدید با تدبیر دیگری ایجاد شود.

درخواست عضو شورای شهر از ممانعت انتقال مجموعه ورزشی یادگار امام به وزارت میراث فرهنگی

زهرا شمس احسان دیگر عضو شورای شهر هم در جلسه امروز (سه‌شنبه) در تذکر پیش از دستور خود اظهار کرد: باتوجه به لزوم لایحه «مجوز واگذاری و انجام معامله هفت ملک متعلق به شهرداری تهران با ملک موسوم به ورزشگاه تختی متعلق به وزارت ورزش و جوانان» مبنی بر تأمین زمین معوض و ساخت مجموعه‌های ورزشی جایگزین و اجرای بند ۳ تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۴۰۴ در خصوص احداث یک مجموعه ورزشی بزرگ مقیاس و ۳ ورزشگاه میان مقیاس جهت جبران سرانه‌های ورزشی واگذار شده و همچنین عدم واگذاری مجموعه‌های ورزشی به اشخاص حقیقی و حقوقی، فدراسیون‌ها و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و غیر دولتی، بدون اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران، بررسی و پیگیری‌های کمیته ورزش حاکی از آن است که واگذاری ملک مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر شده و صورت‌جلسات و مکاتبات فی مابین شهرداری تهران و وزارت خانه مذکور در حال انجام است.

وی ادامه داد: زمین محل احداث مجموعه ورزشی یادگار امام، حسب بند ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها در راستای تأمین سرانه خدماتی _ ورزشی عمومی تملک و مورد بهره‌برداری قرار گرفته و در حکم اموال عمومی است. بررسی انتقال آن از حیث حقوقی ضروری است؛ براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری، عرصه‌ای که مجموعه ورزشی در آن واقع شده، مالکیت یکپارچه ندارد و بخشی از عرصه متعلق به شهرداری و مشمول قانون شهرداری‌هاست، چرا که حکم معبر دارد و الباقی عرصه متعلق به اشخاص غیر است.

رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: انتقال بخش متعلق به شهرداری که مشمول قانون (معبر عمومی) است حتی به دستگاه دولتی دیگر، بدون خروج رسمی از شمول بند مذکور و تغییر کاربری قانونی، فاقد وجاهت قانونی است. تغییر بهره‌برداری از کاربری ورزشی عمومی به ساختمان اداری، مصداق تغییر ماهیت انتفاع عمومی و تضییع حقوق شهروندان محسوب می‌شود. با توجه به تفکیک مالکیت عرصه، واگذاری مجموعه به صورت یکپارچه موجب تضرر شهرداری و خروج بخشی از اموال عمومی از ید شهرداری، بدون رعایت تشریفات قانونی و جبران حقوق عمومی، می‌گردد.

وی همچنین تصریح کرد: هرگونه اقدام در این خصوص، منوط به تعیین تکلیف حقوقی دقیق عرصه، تغییر کاربری از طریق مرجع صالح، خروج قانونی از شمول بند ۶ ماده ۹۶ و جبران سرانه ورزشی حذف شده است؛ لذا با توجه به موارد فوق الذکر، از شهردار تهران انتظار دارم تا اتمام بررسی‌های حقوقی و اخذ مجوز‌های قانونی لازم، از انتقال، تهاتر و یا واگذاری مجموعه ورزشی یادگار امام به وزارت گردشگری و میراث فرهنگی جلوگیری به عمل آید.