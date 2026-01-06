شهر بیده در سمیرم با اجرای طرح‌های شهری و برنامه‌های شورای شهر رونق پیدا کرده و حالا مهاجر پذیر هم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهر بیده با وجود اینکه سال ۱۳۹۹ از روستا به شهر تبدیل شد امکانات خوبی نداشت، اما با تاسیس شهرداری و برگزاری انتخابات شورا تغییراتی در راستای ایجاد زیر ساخت‌ها برای رفاه حال مردم برنامه ریزی این شهر شد.

شهرداری بیده به کمک و هم فکری شورا در جلسات شورا مصوبات خوبی داشته که اجرای این مصوبات رضایتمندی مردم این شهر و روستا‌های اطراف را به دنبال داشته است.

ساخت بلوار ورودی، ساخت پارک بازی برای شهروندان و کودکان، ساخت ساختمان آتش نشانی و شهرداری، آسفالت تمام خیابان‌ها و کوچه ها، خدمات شهری روزانه به شهروندان و پیاده رو سازی و ساخت مکانی برای بازار روز از جمله اقداماتی است که شهرداری با مشورت و همفکری شورا در شهر بیده اجرا شده است.

طرح‌های اجرا شده علاوه بر اینکه رضایتمندی مردمی این شهر را به دنبال داشته از مهاجرت مردم به حاشیه شهر‌ها جلوگیری کرده است و مهاجرت معکوس از شهر‌های بزرگ به این شهر را شاهد هستیم.

شهر بیده با ۵۰۰۰ نفر جمعیت در فاصله ۱۲۰ کیلومتری جنوب سمیرم در حاشیه کوه دنا واقع شده است که شغل اکثر مردم باغداری و دامداری است.