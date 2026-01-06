پخش زنده
شیوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی و واحد اراک
برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی و واحد اراک بصورت زیر خواهد بود:
۱) دروس نظری رشتههای غیرپزشکی به صورت برخط (غیر حضوری) برگزار خواهد شد.
۲) دروس تخصصی رشتههای پزشکی بصورت حضوری برگزار میگردد.
۳) دروس عمومی رشتههای پزشکی بصورت برخط (غیرحضوری) برگزار میگردد.
۴) دروس عملی و کارگاهی تمام رشتهها بصورت حضوری برگزار میگردد.
یادآور میشود تمامی امتحانات روزهای ۱۶ تا ۱۹ دی ماه عینا به ۷ تا ۱۰ بهمن ماه انتقال یافته و امتحانات از شنبه ۲۰ دی برگزار خواهد شد.