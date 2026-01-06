پخش زنده
امروز: -
کارخانه کمپوست بهشهر با هدف تکمیل زنجیره مدیریت پسماند و افزایش بهرهوری در فرآوری مواد بازیافتی، به مرحله بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارخانه کمپوست بهشهر که با هدف تکمیل زنجیره مدیریت پسماند و افزایش بهرهوری در فرآوری مواد بازیافتی طراحی و اجرا شده بود، پس از سالها انتظار به مرحله بهرهبرداری رسید.
با راهاندازی خط تولید گرانول در این مجموعه، گام مهمی در مسیر توسعه پایدار، ایجاد اشتغال و کاهش هزینههای مدیریت پسماند در شرق مازندران برداشته شده است. آغاز فعالیت این واحد، زمینه تبدیل بخش قابل توجهی از مواد بازیافتی به محصولاتی با ارزش افزوده بالا را فراهم میکند که میتواند نقش مؤثری در اقتصاد منطقه ایفا کند.
خط تولید گرانول در کارخانه کمپوست سایت زباله بهشهر با ظرفیت مناسب برای تولید کود دانهبندیشده و غنیسازیشده طراحی شده و قادر است بخش مهمی از نیاز کشاورزان و باغداران استان به کودهای فرمولهشده و باکیفیت را تأمین کند. این اقدام علاوه بر کاهش وابستگی به کودهای شیمیایی، صرفهجویی اقتصادی قابل توجهی را نیز به همراه دارد.
همچنین با راهاندازی خط تولید کود آلی در این مجموعه، نیاز بخش قابل توجهی از زمینهای کشاورزی استان به کودهای ارگانیک تأمین خواهد شد؛ اقدامی که میتواند وابستگی به واردات کود را بهطور چشمگیری کاهش دهد.
این مجموعه با ظرفیت روزانه ۲۵۰ تن، یکی از مهمترین طرحهای ساماندهی پسماند در استان به شمار میرود و نقش مؤثری در کاهش مشکلات زیستمحیطی و بهبود مدیریت پسماند در شرق مازندران دارد.
گزارش از حامد گلی