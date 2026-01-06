‎ معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: محدوده محله تاریخی ناسار و اسفنجان شهر سمنان به‌عنوان هسته مرکزی بافت تاریخی این شهر در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سروش هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی و فرهنگی شهر سمنان بیان کرد: این شهر دارای حدود ۳۷۵ هکتار بافت تاریخی است و افزون بر آن، نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار باغات هم‌پیوند با بافت تاریخی مصوب طرح جامع در پیرامون این محدوده قرار دارد که نقش مهمی در هویت تاریخی، زیست‌محیطی و ساختار کالبدی شهر ایفا می‌کند.

وی تصریح کرد: ثبت این محدوده تاریخی، گامی مهم در راستای صیانت از ارزش‌های فرهنگی، سامان‌دهی و مدیریت یکپارچه بافت تاریخی و همچنین فراهم‌سازی بستر‌های قانونی لازم برای حفاظت و احیای این بخش ارزشمند از شهر سمنان است.

او با اشاره به آثار حقوقی ثبت ملی این محدوده اظهار کرد: ثبت در فهرست آثار ملی، ضمن ایجاد چارچوب قانونی برای حفاظت از بافت تاریخی، از مداخلات غیرمجاز جلوگیری کرده و زمینه را برای برنامه‌ریزی اصولی در حوزه مرمت، احیا و بهره‌برداری فرهنگی فراهم می‌کند.

هاشمی افزود: بافت تاریخی ناسار و اسفنجان، نماد هویت تاریخی و تداوم زیست شهری در سمنان است و ثبت ملی آن، پاسداشت حافظه تاریخی شهر و سرمایه‌ای فرهنگی برای نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

در ادامه، مرتضی امیرجان مدیر پایگاه بافت تاریخی شهر سمنان نیز با تأکید بر اهمیت هسته مرکزی بافت تاریخی شهر عنوان کرد: ۵۵ هکتار از این بافت به‌عنوان هسته مرکزی شناخته می‌شود که مجموعه‌ای از آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند و منحصر‌به‌فرد را در خود جای داده است.

مدیر پایگاه بافت تاریخی شهر سمنان تاکید کرد: ثبت محدوده تاریخی ناسار و اسفنجان می‌تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری فرهنگی شهر سمنان داشته باشد و با تعریف مسیر‌های گردشگری، احیای بنا‌های تاریخی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی، به رونق اقتصادی و اجتماعی این بخش از شهر کمک کند.

او بیان کرد: آثار موجود در این محدوده متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی از دوران غزنوی و سلجوقی تا عصر معاصر است و بیانگر تداوم حیات شهری و فرهنگی سمنان در طول قرون متمادی به شمار می‌رود.

امیرجان خاطرنشان کرد: این محدوده که تحت پوشش پایگاه بافت تاریخی شهر سمنان قرار دارد، با پیگیری‌های انجام‌شده موفق به ثبت در فهرست آثار ملی کشور شده و این اقدام، زمینه‌ساز حفاظت هدفمند، احیای اصولی و معرفی هرچه بهتر میراث تاریخی شهر سمنان در سطح ملی خواهد بود. مدیر پایگاه بافت تاریخی شهر سمنان با تأکید بر نقش ساکنان محلات تاریخی گفت: حفاظت پایدار از بافت‌های تاریخی بدون مشارکت و همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی مربوطه، امکان‌پذیر نیست و رویکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، جلب مشارکت ساکنان، مالکان و ذی‌نفعان محلی در فرآیند حفاظت و احیای این محدوده است.