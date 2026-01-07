پخش زنده
شرکت گاز استان زنجان در ۹ ماه گذشته به بیش از۴۳۰ درخواست، شکایت و پیگیری مردمی رسیدگی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: این شرکت در ۹ ماه گذشته به بیش از۴۳۰ درخواست، شکایت و پیگیری مردمی رسیدگی کرده است؛ اقدامی که نشاندهنده توجّه گاز زنجان به شفافیّت و ارتباط مستقیم با مردم است.
مسعود صابری فر با اشاره به اهمیّت تعامل سازنده با مشترکین افزود: در ادامه سیاستهای شفّافسازی و در راستای ارتقای پاسخگویی و افزایش رضایتمندی شهروندان؛ گاز زنجان پس از بررسی دقیق در این بازه زمانی، به ۴۳۲ مطالبه مردمی، درخواست، شکایت و مراجعه حضوری؛ پاسخ داده است.
وی با تاکید بر اینکه توسعه بسترهای ارتباطی، تسریع در فرآیند پاسخگویی و پیگیری مستمر مطالبات مردمی، از برنامههای مستمر این شرکت برای بهبود خدماترسانی در سطح استان است؛ خاطرنشان کرد: رسیدگی به مسائل و دغدغههای شهروندان نهتنها موجب بهبود کیفیّت خدمات میشود، بلکه نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی دارد و به همین دلیل، این رویکرد بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی شرکت دنبال میشود.
ملاقات مستقیم مدیرعامل گاز زنجان با شهروندان؛ تمرکز مدیریتی بر افزایش رضایتمندی مشترکان
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با اعلام اینکه در چارچوب سیاستهای ارتباطمحور و با هدف ارتقای سطح رضایتمندی مشترکان، این شرکت در ۹ ماه گذشته زمینه گفتوگوی مستقیم ۱۱۸ شهروند با مدیرعامل را فراهم کرده است؛ افزود: با توسعه و تنوّعبخشی به مسیرهای ارتباطی، تلاش کردهایم ارتباطی شفّاف، مستقیم و بدون واسطه با شهروندان برقرار کنیم تا امکان طرح دیدگاهها، انتقادات و پیشنهادها بهصورت مؤثّر فراهم شود.
صابری فر با اشاره به جایگاه رضایتمندی در نظام مدیریتی این مجموعه اظهار کرد: رضایت مشترکان و ذینفعان، یک شاخص قابل اندازهگیری و راهبردی اجرایی است که در تمامی سطوح مدیریتی شرکت گاز استان زنجان جاری شده و مبنای تصمیمگیریها قرار دارد.
بهرهگیری از سامانههای ملّی و سازمانی برای تسریع پاسخگویی
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با اشاره به تنوع مسیرهای ارتباطی با شهروندان گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات مردمی از طریق سامانه ملّی ارتباطات مردمی ریاست جمهوری (سامد)، سامانه پاسخگویی و بازرسی شرکت ملّی گاز ایران و سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ثبت شده که همگی در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و نتیجه به متقاضیان اعلام شده است.
رسیدگی به مطالبات فنّی، خدماتی و ایمنی شهروندان
صابریفر افزود: این درخواستها حوزههای مختلفی از جمله توسعه و بهبود شبکه گازرسانی، خدمات پس از نصب، پایش و تنظیم فشار گاز و همچنین موضوعات مرتبط با ایمنی را دربرمیگیرد که با استفاده از سامانههای هوشمند و پایش مستمر واحدهای عملیاتی، بهصورت هدفمند پیگیری میشود تا پایداری و امنیت خدمات در سراسر استان حفظ شود.
هیچ مطالبهای بدون پاسخ نمیماند
وی با تأکید بر لزوم پاسخگویی کامل به همه مراجعات مردمی تصریح کرد: رسیدگی به شکایات، انتقادات و درخواستها از طریق بسترهای الکترونیکی، ملاقاتهای حضوری، مکاتبات کتبی و تماسهای تلفنی، از مهمترین دستاوردهای عملکرد ۹ ماهه شرکت بهشمار میرود.
اعتمادسازی؛ فراتر از پاسخگویی
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان خاطرنشان کرد: هدف این شرکت صرفاً ارائه پاسخ نیست، بلکه ایجاد احساس شنیدهشدن، احترام به مخاطب و پیگیری مستمر تا دستیابی به نتیجه نهایی است؛ رویکردی که بهعنوان بخشی از راهبرد کلان «اعتمادسازی و ارتباط مؤثر با جامعه» بهطور جدی در دستور کار قرار دارد.
صابریفر افزود: بر همین اساس، سازوکارهای نظارتی و فرآیندهای پاسخگویی در شرکت گاز استان زنجان بهگونهای طراحی شده است که تمامی مطالبات مردمی، از مرحله ثبت تا رسیدگی نهایی، بهصورت دقیق رصد و پایش شود و هیچ درخواست یا پیگیری بدون نتیجه باقی نماند.
وی با اشاره به نقش این رویکرد در ارتقای کیفیّت خدمات تصریح کرد: بازخوردهای دریافتی از شهروندان، مبنای اصلاح رویهها و بهبود فرآیندهای اجرایی قرار میگیرد و تلاش میکنیم با تحلیل مستمر این دادهها، سطح خدماترسانی را متناسب با نیازها و انتظارات مشترکان ارتقا دهیم.
صابریفر همچنین تأکید کرد: پاسخگویی مؤثّر زمانی محقّق میشود که منجر به حل مسئله و افزایش رضایتمندی شهروندان شود و از اینرو، واحدهای اجرایی و پشتیبانی شرکت موظّفاند با همافزایی و مسئولیتپذیری، مطالبات مردمی را در سریعترین زمان ممکن پیگیری کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت گاز استان زنجان با تداوم این رویکرد، تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و ارائه خدمات ایمن، پایدار و مستمر را از مهمترین اولویتهای خود میداند و در این مسیر از مشارکت و همراهی شهروندان استقبال میکند.
مراجعه کنندگانی که تمایل به ملاقات با مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان را دارند میتوانند به صورت تماس تلفنی با شمارههای ۳۳۴۵۵۸۰۱، ۳۳۱۴۶۳۰۰، ۳۳۱۴۶۲۴۶ و پیغام گیر دفتر مدیریت به شماره مدیر عامل۳۳۴۶۳۴۰۰ هماهنگی لازم را انجام و یکشنبه هر هفته؛ ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر برای ملاقات حضور یابند.
همچنین خط تلفن خدماتی شرکت گاز استان زنجان با شماره ۱۵۹۴ بهعنوان شماره اصلی ارتباطی میان شرکت گاز استان زنجان و مشترکان و ذینفعان محترم، بهصورت شبانهروزی آماده دریافت درخواستها، گزارشها و پیگیریهای مردمی است.