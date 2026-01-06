به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرپرست موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان گفت: بازیکنان مد نظر کادر فنی برای تقویت تیم در نیم فصل دوم جذب خواهند شد.

سید یوسف موسوی سندرونی اظهار کرد: تیم صنعت‌نفت یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر است و در این راستا برای نیم فصل دوم در پست‌های مختلف بازیکن جدید جذب می‌کند.

وی ادامه داد: تیم صنعت‌نفت در نیم فصل اول و بعد از آمدن سید سیروس پورموسوی توانست عملکرد قابل قبولی ارائه دهد، اما باید با تقویت شدن در نیم فصل دوم و کسب نتایج دلخواه به لیگ برتر صعود کند.

سرپرست موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان گفت: این تیم در چند پست بخصوص در پست هافبک کنار (وینگر) نیاز مبرم به بازیکن دارد که کادر فنی چند بازیکن را مد نظر دارد و باشگاه سعی در جذب آنها دارد.

موسوی سندرونی بیان کرد: بودجه لازم برای جذب بازیکنان جدید در حال تامین است تا بدون دغدغه و مشکل خاصی نفرات مد نظر کادر فنی برای حضور پرقدرت در نیم فصل دوم جذب شوند.

وی افزود: البته برای جذب بازیکنان جدید باید چند بازیکن از نیم فصل اول را کنار بگذاریم و باشگاه در حال مذاکره برای توافق با این بازیکنان برای جدایی است.

موسوی سندرونی از برپایی اردوی یک هفته‌ای تیم صنعت‌نفت در جزیره کیش خبر داد و گفت: این تیم امروز سه‌شنبه برای برپایی اردوی آماده سازی و برگزاری ۲ دیدار تدارکاتی عازم کیش خواهد شد و تلاش بر این است در این اردو از بازیکنان جدید نیز استفاده کنیم.

تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان در پایان نیم فصل اول لیگ دسته یک کشور با ۲۹ امتیاز در رده سوم جدول قرار گرفت.