به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حمید دامغانی در مراسم بزرگداشت سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مصلای حضرت آیت الله العظمی بهجت در فومن، گفت: سردار سلیمانی فرمانده بزرگ مقاومت با تشکیل محور مقاومت، گروه داعش را که با حمایت استکبار جهانی به ویژه آمریکا جنایتکار و اسرائیل غاصب در منطقه حضور داشتند از بین برد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به جنگ شناختی دشمن، افزود: وقتی دشمن در جنگ سخت در مقابل کشورمان شکست خورد به جنگ نرم یا جنگ شناختی با استفاده از ابزار رسانه‌ای در فضای مجازی روی آورد که بسیار خطرناک‌تر از جنگ نظامی است، زیرا دشمن تلاش می‌کند با حمله به مقدسات و باور‌های دینی جامعه و نادیده گرفتن پیشرفت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، به مقاصد شوم خود برسد.

در این مراسم، حاضران به یاد سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی عزاداری کردند.