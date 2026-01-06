به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، بر اساس اطلاعیه دانشگاه بیرجند به منظور ایجاد فرصت مناسب‌تر برای آمادگی دانشجویان در امتحانات پایانی، امتحانات روز‌های ۱۶ و ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ به پایان برنامه امتحانات نیمسال موکول شود.

همچنین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: امتحانات همه مقاطع رشته‌های غیر علوم پزشکی به صورت مجازی و در سامانه آزما برگزار می‌شود.

عزیزی افزود:امتحانات دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی (پزشکی عمومی، پرستاری، مامایی، بهداشت محیط، روانشناسی بالینی ارشد و دکتری) به صورت حضوری خواهد بود؛ البته امتحانات دروس عمومی و جبرانی این دسته از دانشجویان که به صورت مشترک با دانشجویان رشته‌های غیرپزشکی ارائه شده است، مجازی می‌باشد و امتحانات رشته روان شناسی بالینی کودک و نوجوان به صورت مجازی خواهد بود.

وی گفت: شروع امتحانات (هم امتحانات مجازی و هم حضوری) از شنبه ۲۰ دیماه است و امتحانات روز‌های سه شنبه ۱۶ دی، چهارشنبه ۱۷ دی و پنجشنبه ۱۸ دی با همان ترتیب در روز‌های سه‌شنبه ۷ بهمن، چهارشنبه ۸ بهمن و پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی گفت:ساعت شروع امتحانات مجازی نوبت اول هر روز امتحانی به جای ساعت ۸ صبح، ساعت ۸، ۳۰ صبح است تا سامانه پیامکی در این بازه نیم ساعته کد‌های ورود در سامانه آزما را برای دانشجویان ارسال کند. این تاخیر نیم ساعته فقط مربوط به نوبت اول امتحانی هر روز است و سایر نوبت‌های امتحانی راس همان ساعت شروع و کد ورود نیز قبل از آن ارسال خواهد شد.