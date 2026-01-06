پخش زنده
فرماندار اردبیل، گفت: توزیع عادلانه و دسترسی مردم به اقلام ضروری و نظارتهای مستمر در این طرح مبنای کار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری در جلسه اجرای طرح کالابرگ، بر ضرورت حفظ آرامش در بازار و صیانت از معیشت مردم تاکید کرده و از فراهم شدن زیرساختهای لازم برای اجرای طرح کالا برگ در شهرستان خبر داد.
وی اظهار کرد: توزیع عادلانه کالاها و اقلام ضروری در فروشگاهها با نظارت مستمر، اولویت اصلی اجرایی است.
فرماندار اردبیل افزود: کالاهای مورد نیاز مردم تأمین و ذخیرهسازی شده و هیچگونه دغدغهای در این زمینه وجود ندارد.
قلندری با تأکید بر اهمیت این طرح که اکثریت خانوادهها را شامل میشود، تصریح کرد: توزیع عادلانه و دسترسی آسان مردم به اقلام ضروری و نظارتهای مستمر در این طرح مبنای کار است.
وی گفت: زیرساختهای اجرای این طرح در شهرستان اردبیل فراهم شده و کالاهای مورد نیاز مردم در مراکز فروشگاهی، در مناطق مختلف شهرستان عرضه خواهد شد.
فرماندار اردبیل در ادامه خاطرنشان کرد: در این راستا، نظارتها به صورت مستمر انجام میشود تا اطمینان حاصل شود که هیچ شهروندی دچار کمبود نخواهد شد.
قلندری به وضعیت ذخایر کالا اشاره کرد و یادآور شد: کالاها و اقلام مورد نیاز مردم در شهرستان تأمین و ذخیره شده و در این راستا هیچ دغدغهای در زمینه کمبود وجود ندارد.
وی به اطلاع رسانی شفاف به مردم اشاره کرد و ادامه داد: فروشگاههایی که مجاز به عرضه کالاها و اقلام طرح کالابرگ هستند، به طور مشخص به مردم معرفی خواهند شد تا شهروندان بتوانند به راحتترین شکل ممکن نیازهای خود را تأمین کنند.
فرماندار اردبیل بر ضرورت پراکنش مناسب در تأمین و توزیع تأکید کرد و گفت: وظایف و تکالیف دستگاههای اجرایی در این طرح کاملاً مشخص شده و هیچگونه کوتاهی در اجرای آن پذیرفته نیست.