به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: طی شبانه روز گذشته زنجان با دمای منفی هشت درجه سانتیگراد به عنوان دومین مرکز استان سرد کشور ثبت شد.

مرتضی قدیمی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی تا پایان هفته جاری شاهد شرایط جوی پایدار و آسمان صاف تا قسمتی ابری در استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه طی این مدت انتظار بارندگی و وزش باد تند در استان وجود ندارد، یادآور شد: از بعدازظهر جمعه به تدریج شاهد افزایش ناپایداری جوی در استان خواهیم بود که در قالب افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد نمود خواهد داشت.

قدیمی اظهار داشت: این شرایط جوی از روز شنبه هفته آینده با بارش باران و برف همراه خواهد شد.

وی ادامه داد: هم اکنون دمای شهر زنجان منفی سه درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه افزایش دارد.

قدیمی گفت: به لحاظ دمایی تا آخر هفته جاری الگو‌ها تغییرات قابل توجهی را نشان نمی‌دهند، اما در مجموع روند افزایش نسبی دما را در پیش داریم.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان خاطر نشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته چورزق طارم با دمای ۱۷ درجه سانتیگراد بالای صفر و خیرآباد با دمای منفی ۱۴ درجه به ترتیب گرمترین و سردترین ایستگاه‌های هواشناسی استان بود.

به گفته وی، دمای کمینه و بیشینه شهر زنجان در مدت یاد شده بین منفی هشت و ۱۱ درجه بالای صفر بوده است.

استان زنجان از ۵۷ ایستگاه هواشناسی برخوردار است که در چهار باب از این ایستگاه‌ها به صورت شبانه روز و چهار ایستگاه دیگر نیز به طور ۱۲ ساعته، کارشناسان حرفه‌ای مستقر هستند.

داده‌های وضعیت جوی در مابقی ایستگاه‌های استان به صورت خودکار جمع‌آوری می‌شود.