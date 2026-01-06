پخش زنده
ترامپ در حالی خود را حامی ملت ایران میداند که با حمایت نظامی از رژیم صهیونی عامل شهادت جمعی از زنان، کودکان و مردم غیر نظامی کشورمان در جنگ ۱۲ روزه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در چند روز گذشته رئیس جمهور رژیم آمریکا که حمایت مستقیم از دولت نامشروع اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه علیه کشورمان را داشته است در یک پیامی در فضای مجازی حمایت خود را از اغتشاشگرانی که اقدام به ایجاد نا امنی، حمله به مردم و نیروهای فراجا و امنیتی و مراکز فرهنگی، مذهبی و دولتی کردند، اعلام کرد.
ترامپ در حالی خود را حامی ملت ایران معرفی میکند که با تحریمهای مختلف علیه کشورمان اعمال کرده است و با حمله به مراکز هستهای و تجهیز نظامی رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه عامل شهادت جمعی از زنان، کودکان و مردم غیر نظامی است. حتی تحریمهای آمریکا داروهای بیماران خاص را نیز هدف قرار داده است و اینها نمونهای از جنایات رژیمی است که خود را حامی مردم ایران میداند.
مردم خوزستان نیز که همیشه در تمامی صحنههای انقلاب با بصیرت و حضور آگاهانه خود عامل شکست توطئههای دشمنان بودهاند، این اظهارات گستاخانه ترامپ را محکوم کردند.