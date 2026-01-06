خبر‌هایی از راهیابی تیم والیبال نشسته استان به جمع هشت تیم برتر کشور تا عنوان سومی بانوی دونده استان در مسابقات دو و میدانی داخل سالن کشور را در بسته خبر‌های ورزشی مشاهده کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم والیبال نشسته استان در مرحله یک هشتم نهایی با برتری ۳-صفر مقابل هرمزگان به جمع هشت تیم پایانی راه پیدا کرد.

تیم استان با پنج پیروزی متوالی در مرحله مقدماتی به این مرحله رسید.

مسابقات والیبال نشسته قهرمانی کشور در قم در حال برگزاری است.

برتری شمس آذر مقابل فولاد در دیدار تدارکاتی

نماینده استان که برای نیگ فصل دوم لیگ برتر فوتبال آماده می‌شود، در دیداری دوستانه مقابل فولاد صاحب برتری ۲-۱ شد.

در این مسابقه تدارکاتی که در ورزشگاه فولاد آرنا برگزار شد، سهیل فداکار و میلاد سورگی برای شمس آذر گلزنی کردند.

شاگردان وحید رضایی در هفته شانزدهم لیگ برتر بیست و هفتم دی در قزوین به مصاف استقلال خوزستان می‌روند.

شمس آذر با کسب ۱۳ امتیاز در رده پانزدهم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد.

عنوان سومی بانوی دونده استان در مسابقات دو و میدانی داخل سالن کشور

زهرا سیمیاری در ماده ۸۰۰ متر این رقابت‌ها صاحب سکوی سومی شد.

این رقابت‌ها به میزبانی مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

شکست سنگین پردیس در گرگان

تیم فوتسال پردیس قزوین در هفته بیست و دوم لیگ برتر مقابل بهشتی سازه گرگان بازی را واگذار کرد.

در این بازی نماینده استان با نتیجه ۸-۴ مغلوب میزبان شمالی خود شد.

نماینده استان با ۲۷ امتیاز در رده نهم جدول رده بندی قرار دارد.

تیم پردیس بیست و یکم دی در دیدار معوقه هفته بیستم در قزوین از پالایش نفت بندرعباس پذیرایی می‌کند.