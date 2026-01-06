معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از تشدید رصد بازار کرمانشاه برای مقابله با گرانفروشی و احتکار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید جوادی با اشاره به فعالیت مستمر اکیپ‌های نظارتی جهاد کشاورزی در سطح استان گفت: نظارت بر مراکز عرضه کالا‌های اساسی در استان تقویت شده است.

وی افزود: ۱۲ اکیپ جدید به تیم‌های نظارتی شهر کرمانشاه اضافه و در شهرستان‌ها نیز تعداد نیرو‌های بازرسی افزایش یافته است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: تلاش بر این است بازار هم به‌صورت محسوس و هم نامحسوس رصد شود، در این راستا از تمامی واحد‌های زیرمجموعه جهاد کشاورزی برای نظارت بر بازار نیرو گرفته شده و نیرو‌ها در دو شیفت صبح و بعدازظهر بازار را زیر نظر دارند.

جوادی افزود: علاوه بر نیرو‌های این سازمان، تیم‌هایی از سازمان صمت، اتاق اصناف و بسیجیان نیز برای نظارت بر بازار بسیج شده‌اند.