به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایش «اورست»، هر روز ساعت ۱۰، پخش می‌شود.این نمایش داستان نویسنده‌ای است که تصمیم می‌گیرد قصه فردی را بنویسد که رویای صعود به اورست را دارد.

گمانه زنی درباره قتل مردی جوان هم داستان «فرشتگان مرگ»، است. این نمایش هم هر روز ساعت ۱۲:۳۰، پخش می‌شود.

«افسون»، هر روز ساعت ۱۶:۳۰، مهمان مخاطبان رادیو نمایش می‌شود.

این نمایش داستان دختر جوانی است که با ورود به خانواده قجری درگیر ماجرا‌های پررمزوراز می‌شود.