به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: در پی وقوع یک فقره آتش سوزی منزل مسکونی در یکی از محله‌های این شهرستان، گروه‌های امدادی و انتظامی به محل اعزام شدند.

سرهنگ علی اصغر محمدپور بیان کرد: بررسی‌های اولیه نشان داد که آتش‌سوزی توسط فرد ساکن منزل و به دنبال مصرف مواد مخدر انجام شده است.

وی با بیان اینکه با کمک عوامل امدادی آتش خاموش شد، افزود: ماموران موفق شدند فرد مذکور را که در وضعیت روحی و روانی نامطلوبی به سر می‌برد و قصد خودسوزی داشت را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم این حادثه خساراتی به بار آورده است گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.