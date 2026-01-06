پخش زنده
فردی که پس از مصرف موادمخدر توهم زا در جهرم اقدام به آتش زدن منزل خود کرده بود دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: در پی وقوع یک فقره آتش سوزی منزل مسکونی در یکی از محلههای این شهرستان، گروههای امدادی و انتظامی به محل اعزام شدند.
سرهنگ علی اصغر محمدپور بیان کرد: بررسیهای اولیه نشان داد که آتشسوزی توسط فرد ساکن منزل و به دنبال مصرف مواد مخدر انجام شده است.
وی با بیان اینکه با کمک عوامل امدادی آتش خاموش شد، افزود: ماموران موفق شدند فرد مذکور را که در وضعیت روحی و روانی نامطلوبی به سر میبرد و قصد خودسوزی داشت را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان جهرم این حادثه خساراتی به بار آورده است گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.