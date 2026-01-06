به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از جاکارتا، ناتالیوس پیگای، وزیر حقوق بشر اندونزی اعلام کرد، ‎اندونزی از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ به طور رسمی ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را برعهده می‌گیرد.

‎به گفته پیگای، انتخاب اندونزی از مسیر سازوکار منطقه‌ای سازمان ملل و در نوبت منطقه آسیا – اقیانوسیه انجام شده است و با توجه به معرفی یک نامزد از سوی این منطقه، روند انتخاب در سازمان ملل به صورت «تصویب رسمی» انجام می‌شود و در تاریخ یاد شده فقط مراسم انتقال ریاست برگزار خواهد شد.

‎وی موفقیت اندونزی را حاصل دیپلماسی فعال و فشرده دولت در ماه‌های اخیر دانست و گفت: برخی کشور‌های منطقه ابتدا قصد نامزدی داشتند، اما در نهایت پس از رایزنی‌ها کنار رفتند و تنها کشوری که تا مرحله رأی گیری باقی ماند تایلند بود که با این حال اندونزی در رأی گیری علنی با اختلاف قابل‌توجه پیروز شد.

‎در همین حال، سوگیونو، وزیر امور خارجه اندونزی، اعلام کرد: اولویت‌های ریاست اندونزی بر شورای حقوق بشر شامل تأمین تغذیه و آموزش خواهد بود.

وی افزود: این رویکرد با برنامه‌های داخلی اندونزی از جمله طرح «غذای مغذی رایگان» همسو است و با حقوق بنیادین بشر، به ویژه حق دسترسی به غذا ارتباط مستقیم دارد.