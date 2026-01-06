پخش زنده
اندونزی از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ به طور رسمی ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را بر عهده میگیرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از جاکارتا، ناتالیوس پیگای، وزیر حقوق بشر اندونزی اعلام کرد، اندونزی از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ به طور رسمی ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را برعهده میگیرد.
به گفته پیگای، انتخاب اندونزی از مسیر سازوکار منطقهای سازمان ملل و در نوبت منطقه آسیا – اقیانوسیه انجام شده است و با توجه به معرفی یک نامزد از سوی این منطقه، روند انتخاب در سازمان ملل به صورت «تصویب رسمی» انجام میشود و در تاریخ یاد شده فقط مراسم انتقال ریاست برگزار خواهد شد.
وی موفقیت اندونزی را حاصل دیپلماسی فعال و فشرده دولت در ماههای اخیر دانست و گفت: برخی کشورهای منطقه ابتدا قصد نامزدی داشتند، اما در نهایت پس از رایزنیها کنار رفتند و تنها کشوری که تا مرحله رأی گیری باقی ماند تایلند بود که با این حال اندونزی در رأی گیری علنی با اختلاف قابلتوجه پیروز شد.
در همین حال، سوگیونو، وزیر امور خارجه اندونزی، اعلام کرد: اولویتهای ریاست اندونزی بر شورای حقوق بشر شامل تأمین تغذیه و آموزش خواهد بود.
وی افزود: این رویکرد با برنامههای داخلی اندونزی از جمله طرح «غذای مغذی رایگان» همسو است و با حقوق بنیادین بشر، به ویژه حق دسترسی به غذا ارتباط مستقیم دارد.