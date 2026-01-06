پخش زنده
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر خروج بازآفرینی شهری از رویکردهای مقطعی، برگزاری منظم جلسات ستاد ملی بازآفرینی را نشانه عزم جدی دولت برای پیوند تصمیمسازی با اقدام اجرایی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، برگزاری مستمر جلسات ستاد ملی بازآفرینی شهری را گامی مهم در جهت استقرار حکمرانی منسجم و مسالهمحور در حوزه بازآفرینی عنوان کرد.
به گفته وی، سه جلسه اخیر این ستاد که به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، بر عبور از سیاستگذاری صرف و تمرکز بر اجرای مؤثر مصوبات تأکید داشته است.
رسیدگی به وضعیت بحرانی بهداشت محیط و کمبود زیرساختهای پایه بهویژه شبکه فاضلاب در محلات ناکارآمد شهری، از مهمترین محورهای مطرحشده در این جلسات بوده است.
در همین راستا، تدوین برنامه اقدام برای ۱۳۳ محله حاد و آغاز عملیات اجرایی در ۳۸ محله در سال نخست در دستور کار قرار گرفته است.
گلپایگانی، تمرکز بر شهرهای اولویتدار نظیر اهواز و زاهدان را نشانه رویکرد هدفمند و نتیجهمحور ستاد ملی بازآفرینی دانست.
وی تقویت ساختار نهادی بازآفرینی در شهرداریها و توسعه دفاتر تسهیلگری محلی را از الزامات موفقیت برنامههای ملی برشمرد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تأکید کرد: بدون نهادهای محلی توانمند، تحقق اهداف بازآفرینی امکانپذیر نخواهد بود.
در حوزه مسکن نیز، مصوبات مرتبط با نوسازی بافتهای ناکارآمد، تخصیص تسهیلات بانکی و ارائه بستههای تشویقی ویژه، مورد توجه ستاد قرار گرفته است.
به گفته گلپایگانی، بازآفرینی شهری امروز فراتر از مداخله کالبدی و در خدمت عدالت فضایی و توانمندسازی اجتماعی است.
وی در پایان، تداوم پیگیری مصوبات و تعهد عملی دستگاههای عضو را شرط تحقق آیندهای بهتر برای محلات کمبرخوردار کشور دانست.