پخش زنده
امروز: -
فرماندار کوهبنان افزود: پیگیر تکمیل جاده کوهبنان به زرند، کتابخانه عمومی، اصلاح شبکه آبرسانی شهر کوهبنان، آبرسانی به روستای افزادو بهسازی ورودی های شهرستان هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، فرماندار کوهبنان گفت: تکمیل پروژه های عمرانی از جمله جاده کوهبنان با جدیت پیگیری می شود جلسه شورای اداری کوهبنان به ریاست فرماندار و با حضور حجتالاسلام علیمرادی نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، فرمانده انتظامی ، مدیر اجرایی دفتر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای در محل سالن اجتماعات شهید سلیمانی فرمانداری برگزار گردید.
علیرضا خدابخشی فرماندار کوهبنان گفت؛ جا دارد از تلاش های نیروهای نظامی، انتظامی و بسیجیان در هفته مقاومت در پست های ایست و بازرسی تقدیر نماییم.
وی خاطر نشان کرد: جا دارد مدیران ادارات در برنامه ها و مناسبت های ملی، مذهبی و فرهنگی شهرستان حضوری گسترده و فعال داشته باشند.
فرماندار کوهبنان افزود: پیگیر تکمیل جاده کوهبنان به زرند، کتابخانه عمومی، اصلاح شبکه آبرسانی شهر کوهبنان، آبرسانی به روستای افزاد، بهسازی ورودی های شهرستان و بهره برداری از استخر شنا هستیم.
وی ابراز داشت: پیگیر تعریض، بهسازی و آزاد سازی مسیر بلوار صدوقی با مساعدت شهرداری و شورای شهر هستیم.