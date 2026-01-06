به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، فرماندار کوهبنان گفت: تکمیل پروژه های عمرانی از جمله جاده کوهبنان با جدیت پیگیری می شود جلسه شورای اداری کوهبنان به ریاست فرماندار و با حضور حجت‌الاسلام علیمرادی نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، فرمانده انتظامی ، مدیر اجرایی دفتر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای در محل سالن اجتماعات شهید سلیمانی فرمانداری برگزار گردید.



علیرضا خدابخشی فرماندار کوهبنان‌ گفت؛ جا دارد از تلاش های نیروهای نظامی، انتظامی و بسیجیان در هفته مقاومت در پست های ایست و بازرسی تقدیر نماییم.



وی خاطر نشان کرد: جا دارد مدیران ادارات در برنامه ها و مناسبت های ملی، مذهبی و فرهنگی شهرستان حضوری گسترده و فعال داشته باشند.



فرماندار کوهبنان افزود: پیگیر تکمیل جاده کوهبنان به زرند، کتابخانه عمومی، اصلاح شبکه آبرسانی شهر کوهبنان، آبرسانی به روستای افزاد، بهسازی ورودی های شهرستان و بهره برداری از استخر شنا هستیم.



وی ابراز داشت: پیگیر تعریض، بهسازی و آزاد سازی مسیر بلوار صدوقی با مساعدت شهرداری و شورای شهر هستیم.