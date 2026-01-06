پخش زنده
خارج از گود این هفته حواشی مختلف ورزشی از جمله اصرار یک مسئول برای برگزاری مسابقات پر حادثه دوچرخه سواری در دل پایتخت و مسابقه انتخابی تیم ملی ژیمناستیک در سرما و تهدید کناره گیری باشگاه استقلال از لیگ را زیر ذره بین برده است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،خارج از گود این هفته به موضوعاتی همچون برگزاری مسابقات دوچرخه سواری در داخل شهر تهران و بروز حادثه در این مسابقات، ماجرای ابطال انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به خاطر جعلی بودن مدرک تحصیلی و جوابیه وزارت ورزش در خصوص استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاه مربوطه، برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی ژیمناستیک در سالن سرد، داستان کناره گیری باشگاه استقلال از لیگ برتر بسکتبال، کمبودن تعداد ورزشکاران و نبودن رقیب در مسابقات انتخابی تیم ملی دوومیدانی بانوان در تهران و ماجرای مزایده گذاشتن تنها سالن تمرینی کاراته کاهای توان یاب توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور پرداخته است.