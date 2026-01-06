به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،خارج از گود این هفته به موضوعاتی همچون برگزاری مسابقات دوچرخه سواری در داخل شهر تهران و بروز حادثه در این مسابقات، ماجرای ابطال انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به خاطر جعلی بودن مدرک تحصیلی و جوابیه وزارت ورزش در خصوص استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاه مربوطه، برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی ژیمناستیک در سالن سرد، داستان کناره گیری باشگاه استقلال از لیگ برتر بسکتبال، کمبودن تعداد ورزشکاران و نبودن رقیب در مسابقات انتخابی تیم ملی دوومیدانی بانوان در تهران و ماجرای مزایده گذاشتن تنها سالن تمرینی کاراته کا‌های توان یاب توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور پرداخته است.