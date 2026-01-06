پخش زنده
دادستان بندرامام خمینی (ره) گفت: با پیگیری دستگاه قضائی، فرآیند احداث یک مجموعه فرهنگی با اعتباری بیش از ۲۰ میلیارد تومان در این شهرستان کلنگ زنی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا جعفریاصل دادستان عمومی و انقلاب بندرامام خمینی گفت: در زمینه صیانت از حقوق عامه و پاسخ به مطالبات بحق شهروندان در حوزه زیرساختهای فرهنگی، موضوع پیگیری احداث مجموعه فرهنگی در دستور کار دستگاه قضائی این شهرستان قرار گرفت.
جعفریاصل افزود: پس از برگزاری جلسات و پیگیریهای مستمر، مقرر شد اجرای این پروژه با هدف ارتقای سطح خدمات فرهنگی، دینی و اجتماعی و ایجاد فضای مناسب برای فعالیتهای فرهنگی شهروندان بندرامام خمینی (ره) آغاز شود.
وی گفت: برای اجرای این طرح فرهنگی، اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از محل منابع مسئولیتهای اجتماعی یکی از شرکتهای منطقه پیشبینی شده و زمین مناسب برای اجرای طرح تعیین شده است.
دادستان بندرامام خمینی با اشاره به نقش دستگاه قضائی در حمایت از توسعه متوازن و پایدار شهری، افزود: دستگاه قضائی با انجام وظایف نظارتی و قانونی خود، در موضوعات مرتبط با حقوق عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، ورود جدی و مستمر دارد و اجرای این پروژه نیز در همین چارچوب پیگیری و نظارت میشود.
جعفریاصل گفت: بهرهگیری هدفمند از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی شرکتها میتواند نقش مهمی در توسعه فرهنگی مناطق ایفا کند و دستگاه قضائی با نگاه حمایتی و مطالبهگرانه، این مسیر را تا تحقق کامل منافع عمومی دنبال خواهد کرد.