کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه «فواد ۱۲۸» به منظور توانمندسازی شهرداران و دهیاران استان قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این کارگاه، شهرداران و دهیاران استان با مکانیزم‌های ثبت گزارش، نحوه پیگیری پرونده‌ها و اهمیت نقش آگاه‌سازی عمومی در استفاده موثر از سامانه آشنا شدند.

سامانه «فواد ۱۲۸» با هدف تسهیل گزارش‌دهی و افزایش مشارکت مردمی در شناسایی تخلفاتی، چون مفاسد اداری، احتکار، گرانفروشی، فرار مالیاتی و سایر جرائم اقتصادی راه‌اندازی شده است.

این سامانه با استفاده از ظرفیت ارتباطی مردم، امکان گزارش سریع تخلفات و پیگیری فوری آنها را فراهم می‌کند.