پخش زنده
امروز: -
خانم دلسی رودریگز طی مراسمی رسمی و با استناد به اصل ۳۳۵ قانون اساسی به عنوان رئیسجمهور موقت ونزوئلا سوگند یاد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، در پی ربایش نیکلاس مادورو توسط رژیم آمریکا، خانم دلسی رودریگز با چشمانی اشکبار، اما عزمی راسخ، عهد بست که نه بازوانش خسته شود و نه روحش آرام گیرد تا زمانی که استقلال و حاکمیت ونزوئلا را در برابر طوفان تهدیدات حفظ کند.
مجلس ملی ونزوئلا امروز شاهد لحظاتی بود که در تاریخ مبارزات آمریکای لاتین ثبت خواهد شد، دلسی رودریگز در حالی ردای مسئولیت را بر دوش گرفت که رئیسجمهور قانونی کشور و همسرش در زندانهای آمریکا به سر میبرند.
رئیسجمهور موقت ونزوئلا در آغاز سخنان خود، با اشاره به جنایت اخیر واشنگتن گفت: من امروز بر اساس قانون اساسی برای دفاع جامع از ملت اینجا هستم، اما با قلبی آکنده از درد؛ دردِ اینکه دو قهرمان ما، نیکلاس مادورو و بانوی اول مبارز، سیلیا فلورس، از سوی آمریکا به گروگان گرفته شدهاند.
وی بلافاصله با تغییر لحن خود با صلابت انقلابی افزود: با درد آمدهام، اما باید بگویم که با افتخار و شرف نیز آمدهام.
رودریگز سوگند خود را با نام بردن از اسطورههای استقلال و انقلاب ونزوئلا آغاز کرد: به نام تمام مردان و زنان ونزوئلا، به پدر آزادیبخشمان "سیمون بولیوار" سوگند میخورم؛ کسی که خون آزادیبخش او در رگهای ما جاری است، به فرمانده "هوگو چاوز" سوگند میخورم؛ کسی که به زندگی ما معنا داد و کرامت لگدمالشده شهروندان را به آنان بازگرداند.
او در فرازی احساسی از سخنانش، با یادآوری نام پدر شهیدش (خورخه آنتونیو رودریگز، رهبر چپگرای ترور شده)، بر تعهد خود به نسل آینده تأکید کرد: به نگاه پدرم و به کودکان ونزوئلا قسم میخورم که آیندهای روشن را برایشان تضمین کنم، سوگند به شرفم که نه به بازوی خویش آرامش دهم و نه به جان خویش آسایش، تا ونزوئلا را در جایگاه تاریخیاش به عنوان ملتی آزاد، مستقل و دارای حاکمیت ببینم.
رئیسجمهور جدید ونزوئلا در پایان، با توصیف شرایط کنونی به عنوان ساعات وحشتناک تهدید علیه ثبات کشور، تمامی جریانهای سیاسی و اقتصادی را به وحدت فراخواند و گفتک سوگند میخورم که دولتی را تضمین کنم که شادی اجتماعی و امنیت ملی را به ارمغان آورد، ما باید به عنوان یک ملت واحد برخیزیم تا ونزوئلا را در این نبرد نابرابر به پیش ببریم.
در پایان این مراسم، حکم ریاست جمهوری موقت به وی اعطا شد و حضار با فریادهای انقلابی، حمایت خود را از ادامه راه مادورو تحت رهبری رودریگز اعلام کردند.