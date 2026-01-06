به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی در جلسه شورای معاونین و مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: در راستای اجرای طرح معیشتی دولت تعداد روستا بازار‌های این استان از ۱۹ مورد به ۲۷ مورد افزایش خواهد یافت.

سجاد حسامی افزود: روستا بازار‌ها علاوه بر عرضه مستقیم کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی، زمینه اشتغال مستقیم برای شمار قابل توجهی از روستائیان را فراهم می‌سازند و نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی دارند.

حسامی اظهارکرد: این بازار‌ها در شهرستان‌های ارومیه، پیرانشهر، چالدران، خوی، سردشت، شاهین دژ، میاندوآب، ماکو، سلماس و تکاب فعال هستند و در سایر شهرستان‌های استان هم آماده بهره‌برداری خواهند شد.

وی گفت: همچنین در ماه‌های آینده، جانمایی و احداث روستا بازار‌های جدید در نقاط مختلف استان در دستور کار قرار دارد.

حسامی افزود: در چارچوب طرح معیشتی دولت، تأمین کالا‌های اساسی با اولویت روستا بازار‌ها دنبال خواهد شد و اتحادیه‌های استانی و تشکل‌های فراگیر نیز موظف به همکاری در این زمینه شده‌اند.

مدیرتعاون روستایی استان آذربایجان‌غربی اضافه کرد: هدف اصلی طرح معیشتی دولت، تضمین امنیت غذایی، حمایت از معیشت خانوارها، افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تولید داخلی است و این طرح با ارائه کالابرگ اعتباری وتوزیع کالا‌های اساسی، تلاش دارد فشار‌های اقتصادی را کاهش دهد و ثبات اقتصادی ایجاد کند.