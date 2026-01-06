پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا گفت : همزمان با واریز کالابرگ، پیامکها و لینکهای جعلی با هدف کلاهبرداری در حال انتشار است.
وی افزود: هیچ مرحلهای از دریافت یا استعلام کالابرگ از طریق لینک پیامکی انجام نمیشود و پیامهای رسمی فقط از منابع معتبر منتشر میشوند.
شهروندان در صورت دریافت پیام مشکوک، موضوع را به پلیس فتا گزارش دهند.