معاون فرهنگی پلیس فتای فراجا گفت : همزمان با واریز کالابرگ، پیامک‌ها و لینک‌های جعلی با هدف کلاهبرداری در حال انتشار است.

وی افزود: هیچ مرحله‌ای از دریافت یا استعلام کالابرگ از طریق لینک پیامکی انجام نمی‌شود و پیام‌های رسمی فقط از منابع معتبر منتشر می‌شوند.

شهروندان در صورت دریافت پیام مشکوک، موضوع را به پلیس فتا گزارش دهند.