به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با بیان اینکه در این اسناد باید همه چالش‌ها و مشکلات مناطق مورد توجه قرار گرفته شود افزود: استان بوشهر در شهرستان‌های مختلف دارای ظرفیت‌های متنوع از جمله حوزه کشاورزی و گردشگری است که در تهیه اسناد توسعه‌ای شهرستان‌ها بر اساس ظرفیت‌ها، راهکار‌های لازم در ارتقا رفاه عمومی ارائه شود.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه توسعه‌ای، پایدار و مبتنی بر حل مسئله یادآور شد: اسناد توسعه شهرستان‌های استان باید بر پایه شناسایی دقیق چالش‌ها، مزیت‌ها و ظرفیت‌های واقعی هر منطقه تدوین شود تا زمینه ارتقای رفاه خانوارها، کاهش نرخ بیکاری و بهبود شاخص‌های معیشتی و سلامت فراهم آید.

زارع با اشاره به اهمیت تدوین اسناد توسعه شهرستان‌ها اظهار داشت: توسعه پایدار و همه‌جانبه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر، چالش‌ها و مشکلات هر شهرستان با نگاه کارشناسی احصا و تحلیل شود.

وی افزود: در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، مسائل و چالش‌هایی نظیر کم‌آبی و تنش آبی وجود دارد که باید بر اساس مطالعات علمی و کارشناسی، از جمله با تغییر شیوه‌های آبیاری، برای آنها راهکار عملی ارائه شود.

استاندار بوشهر گفت: استان بوشهر با توجه به ظرفیت‌های متنوع خود می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌هایی مانند اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح درآمدی مردم ایفا کند و لازم است این ظرفیت‌ها متناسب با مزیت‌های هر شهرستان، به‌ویژه در حوزه معیشت و اشتغال، در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.

زارع با اشاره به ضرورت تعیین اهداف روشن در اسناد توسعه شهرستان‌ها گفت: زمانی که اهداف به‌درستی مشخص شوند، می‌توان در مسیر توسعه زیرساخت‌ها، از جمله توسعه زنجیره ارزش محصولاتی مانند خرما در مناطق مستعدی نظیر دشتستان، گام‌های مؤثری برداشت.

وی بر اهمیت مدیریت اعتبارات تأکید کرد و افزود: در فرآیند جذب و تخصیص اعتبارات باید شفافیت کامل وجود داشته باشد و پروژه‌هایی که قرار است در دهه فجر یا تا پایان سال به بهره‌برداری برسند، باید از نظر تأمین مالی به‌صورت دقیق و صحیح مدیریت شوند تا زمینه تکمیل و افتتاح آنها فراهم شود.