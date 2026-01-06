پخش زنده
مجموعه «گورخر شطرنجی»، فیلم سینمایی «سونیک»، مجموعه «دیوار دفاعی» و تمدید ارسال اثر به جشنواره پژواک، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه پویا «گورخر شطرنجی»، را هر روز ساعت ۱۳:۳۰، پخش می کند.
این مجموعه داستان حیوانات یک جزیره گرمسیری است که در هر قسمت برای حل یک مشکل همفکری میکنند.
«سونیک»، پنجشنبه این هفته ساعت ۲۲ با کیفیت ۴k از شبکه فراتر پخش میشود.
این فیلم داستان خارپشتی آبی است که پس از ورود تصادفی به زمین تلاش میکند از دست دانشمند شروری فرار کند که قصد دارد از قدرت او برای تسلط بر جهان استفاده کند.
مهلت ارسال اثر به پنجمین جشنواره برنامههای رادیویی پژواک تا پنجم بهمن تمدید شد.
برگزیدگان این جشنواره در سه بخش اصلی، ویژه و مستمر اردیبهشت سال آینده معرفی خواهند شد.
تصویربرداری مجموعه «دیوار دفاعی» ادامه دارد.
این مجموعه ۳۰ قسمتی داستان چالشهای کارگران شرکت نفت با مهندسان انگلیسی در روزهای ملی شدن صنعت نفت است.