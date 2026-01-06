خبر‌های رسانه، سه شنبه ۱۶ دی

مجموعه «گورخر شطرنجی»، فیلم سینمایی «سونیک»، مجموعه «دیوار دفاعی» و تمدید ارسال اثر به جشنواره پژواک، خبرهای امروز رسانه است.