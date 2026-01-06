پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی گفت: طی ۱۰ روز گذشته راهداران استان با وجود بارشهای سنگین، موفق شدند بیش از چهار هزار و ۱۲۶ دستگاه خودروی گرفتار در برف و کولاک را رهاسازی کرده و به مسیر خود بازگردانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ارسلان شکری با اشاره به بارش سنگین برف و کولاک در استان و اقدامات این اداره کل تا ۱۵ دی، افزود: در جریان این عملیات، بیش از ۲۷ هزار و ۱۸۵ کیلومتر از راههای اصلی و ۹ هزار و ۱۷۵ کیلومتر از راههای روستایی استان برفروبی شده که نشاندهنده حجم بالای عملیات و تلاش مستمر راهداران در شرایط سخت جوی است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی با بیان اینکه برای انجام این عملیات، ۴۲۵ دستگاه انواع ماشینآلات سبک و سنگین راهداری بهکارگیری شده است، اظهار کرد: در این بازه زمانی، بیش از ۲۰ هزار تن شن و ماسه برای ایمنسازی سطح راهها و جلوگیری از لغزندگی مصرف شده است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت، حدود ۳۰۰ نفر از هماستانیها و مسافران بهصورت اسکان اضطراری پذیرش شدند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی با اشاره به حجم بالای تماسهای مردمی با مرکز مدیریت راهها، تصریح کرد: طی ۱۰ روز گذشته، ۷۷ هزار و ۱۰ تماس تلفنی با این مرکز برقرار شده که بیانگر نیاز بالای کاربران جادهای به دریافت اطلاعات لحظهای از وضعیت راهها در شرایط ناپایدار جوی است.
وی خاطرنشان کرد: در همین مدت، راهداران استان نزدیک به چهار هزار بار بهصورت مستمر اقدام به بازگشایی راههای روستایی مسدود شده کردهاند و این عملیات همچنان با توجه به تداوم برودت هوا و احتمال بارشهای جدید، در آمادهباش کامل ادامه دارد.