به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کارگروه سازگاری با کم آبی استان گفت: بیش از ۹۰ درصد منابع آبی در حوزه کشاورزی مصرف می شود و با توجه تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های پی در پی، در مورد حجم و گستره کشت های آب بر در سطح استان باید بازنگری جدی شود.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور هم وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است در زمینه افزایش بهره‌وری، ترویج کشت محصولات کم‌آب‌بر و متناسب با اقلیم کشور اقدام کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه مشارکت مردم را لازمه موفقیت برنامه های تغییر الگوی کشت دانست و گفت: در همین راستا باید گسترش کشت محصولاتی مانند زعفران، کلزا و گیاهان دارویی به دلیل دارای نیاز آبی کم و ارزش اقتصادی بالا باید با فرهنگ سازی و مشارکت مردم در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: روش های آبیاری سنتی سال‌هاست در دنیا منسوخ شده و باعث تلف شدن حجم زیادی از منابع ارزشمند آبی می شود.

نجفی افزود: یکی از وظایف مهم جهاد کشاورزی برای مدیریت آب در این حوزه، بکارگیری روش‌های نوین آبیاری و توقف روش های سنتی و منسوخ است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه با تقدیر از تلاش های گسترده آب منطقه‌ای استان در زمینه انسداد چاه های غیرمجاز، عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از هزار و ۳۰۰ چاه غیر مجاز مسدود شده و این کار باعث صیانت از حداقل ۵۰ میلیون متر مکعب آب زیر زمینی شده و این تلاش ها باعث راب شدن سراب ها و چشمه های استان شده است.