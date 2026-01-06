پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، سرپرست اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری استان کرمان از بهبود چشمگیر رتبه این اداره در سطح کشور طی سهماهه اخیر خبر داد و اعلام کرد: با اجرای برنامههای اصلاحی، پایش مستمر فرآیندها و استفاده حداکثری از ظرفیت سامانههای الکترونیکی و همکاری تیمی، عملکرد استان کرمان در حوزه ثبت شرکتها با رشد قابلتوجهی همراه بوده و بویژه در حوزه بازه زمانی ثبت شرکتهای تجاری، ارتقاء ۲۰ پلهای در کشور داشته است.
احمد اسدیان با اشاره به ارتقاء رتبه اداره ثبت شرکتهای استان در سطح ملی اظهار داشت: در بسیاری از شاخصهای ارزیابی، رتبه استان کرمان در سه ماهه اخیر، رشد چشمگیری به ثبت رسانده که این دستاورد، حاصل بازنگری هدفمند در فرآیندهای اجرایی و تلاش جمعی همکاران ثبت شرکت های استان است.
وی در ادامه در خصوص پایش سامانههای ثبت شرکتها بیان کرد: در بررسیهای انجامشده طی سهماهه گذشته مشخص شد حدود ۱۲ هزار فرآیند کاری از نظر عملیاتی خاتمه یافته اما از نظر سیستمی در سامانهها بلاتکلیف باقی مانده بودند که این موضوع در قالب یک کار تیمی منسجم در مجموعه ثبت شرکتهای استان و با هماهنگیهای صورتگرفته با اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد کشور، بهصورت کامل ساماندهی شد و این پروندهها از کارتابلهای معوق خارج شدند.
سرپرست اداره ثبت شرکتهای استان کرمان در ادامه با اشاره به میانگین زمان تاسیس شرکتها و موسسات اظهار داشت: علیرغم اینکه استان کرمان پهناورترین استان کشور است و بسیاری از شهرستانها فاصله چندصد کیلومتری با مرکز دارند و همچنین اکثر فرآیندها متقاضیمحور است، در سهماهه گذشته شاخص زمان ثبت شرکت بهبود محسوسی داشته است و در مقایسه نقطهبهنقطه نسبت به سال گذشته، رتبه استان از ۲۲ به رتبه ۲ ارتقاء یافت.
وی با اشاره به اجرای قریبالوقوع سامانه جدید ثبت شرکتها در استان افزود: با راهاندازی این سامانه، فرآیند تأسیس شرکت بهصورت کاملاً هوشمند انجام خواهد شد و زمان ثبت شرکت به یک روز کاری و در صورت پیگیری متقاضی، این زمان حتی به سه ساعت کاری نیز کاهش خواهد یافت.
اسدیان تصریح کرد: در سامانه جدید، بخش قابل توجهی از فرآیندها بهصورت هوشمند انجام میشود که منجر به حذف بسیاری از پیچیدگیهای فرآیندی خواهد شد و متقاضیان میتوانند بدون مراجعه حضوری و بدون تمسک به واسطههای غیرقانونی این حوزه، بهصورت خودکاربری و از طریق سکوی «کاتب» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست تأسیس شرکت خود را ثبت و پیگیری کنند.
وی همچنین با تأکید بر حذف کامل اوراق فیزیکی در سامانه جدید اظهار داشت: با الکترونیکی شدن فرآیندها و حذف اوراق فیزیکی، علاوه بر صرفهجویی در زمان، هزینههای متقاضیان نیز بهطور محسوسی کاهش خواهد یافت و همچنین با توجه به اینکه در این سامانه، تمامی امضاها بهصورت الکترونیکی انجام میشود؛ با احراز هویت الکترونیکی اشخاص ذیسمت، جعل امضا به صفر خواهد رسید.
مسئول اداره ثبت شرکتهای کرمان در ادامه در خصوص ثبت صورتجلسات تغییرات شرکتها نیز گفت: در حال حاضر، صورتجلسات تغییرات در کوتاهترین زمان ممکن ثبت میشوند و مقایسه عملکرد نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته نشاندهنده بهبود ۳ رتبهای در این حوزه است.
وی اضافه کرد: همچنین در راستای حفاظت هرچه بهتر از مستندات ارسالی و دریافتی و جلوگیری از سوءاستفاده برخی از افراد سودجو ، فرآیندهای مرتبط با ارسال و دریافت درخواستهای تغییرات از طریق باجههای پستی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است.
اسدیان با تاکید بر غیرحضوری شدن فرآیندهای ثبت شرکتها خاطرنشان کرد: پیرو دستور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان مبنی بر تسهیل فرآیندها در جهت کاهش مراجعه حضوری متقاضیان، بخشی از فرآیندها که پیشتر بهصورت حضوری انجام میشد با بهرهگیری از ظرفیت سامانههای ثبت شرکتها اصلاح و بهصورت کامل غیرحضوری شده است.
وی در خاتمه افزود: در حال حاضر متقاضیان میتوانند بسیاری از خدمات از جمله درخواست المثنی اساسنامه و اظهارنامه شرکت را به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ثبت شرکتها به نشانی irsherkat.ssaa.ir ثبت و از طریق زیرساختهای پستی دریافت کنند که این اقدامات نقش مهمی در تسهیل دسترسی متقاضیان به خدمات مختلف دارد.