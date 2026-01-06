کلاهبرداران و مجرمان سایبری از هر فرصت و بهانه‌ای برای تحقق اهداف مجرمانه خود استفاده می‌کنند که در این میان یکی از روش‌ها ارسال لینک‌های آلوده است که هر بار تحت عناوین و با بهانه‌های مختلف مانند کالا برگ برای کاربران ارسال و با کلیک کردن آنها مشکل‌ساز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رئیس پلیس فتا فراجا رایج‌ترین شیوه کلاهبرداری سایبری را ارسال لینک‌های آلوده دانست و گفت:به طور کلی هر پدیده جدیدی که در جامعه ایجاد می‌شود مجرمان سایبری در این پدیده‌ها خودشان را تعریف می‌کنند برای مثال در پدیده بلک فرایدی مجرمان سایبری برای خودشان تعریف کردند که چگونه کلاهبرداری کنند و یا اینکه در ایام خاص مثل عید‌ها مجرمان پیش‌بینی کلاهبرداری انجام می‌دهند و یا اینکه در مراسم‌های عزاداری برای جمع آوری وجوهات و نذورات خارج از مراجع رسمی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

سردار وحید مجید با بیان اینکه آخرین شیوه‌ای که به طور مستمر با آن درگیر هستیم و تاثیر دارد و لازم است آگاهی کاربران نسبت به آن افزایش پیدا کند، ارسال لینک‌های آلوده است، افزود: در ۸ ماه نخست سال جاری بالغ بر ۴۵ پرونده کثیرالشاکی در حوزه برداشت‌های اینترنتی از سوی فتای انتظامی کل کشور شناسایی شده و این پرونده‌ها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به اینکه بیشترین جرمی که شاهدش بودیم برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی بود که کاهش پیدا کرده است، افزود: در حال حاضر حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد جرایم سایبری نسبت به سایر جرایم برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی است که پیش از این اولویت اول جرایم را داشت و در حال حاضر جزو اولویت‌های اول نیست.

سردار مجید ضمن بیان اینکه تقریبا ۱۳ درصد کل جرایم مربوط به فتای استان تهران بزرگ است، توضیح داد: ۱۰ درصد مربوط به خراسان رضوی، ۹ درصد مربوط به اصفهان، ۵ درصد فارس و ۵ درصد نیز به استان آذربایجان شرقی اختصاص دارد.

وی بیان کرد: از جمله استان‌هایی که جرایم سایبری در آنها به نسبت جمعیت، وسعت خاک و ضریب نفوذ اینترنتشان پایین است، کیش، کهکیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، لرستان و خراسان جنوبی هستند.