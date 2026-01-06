به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مهدی کریمی در تحلیل وضعیت جوی استان افزود: براساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی و با توجه به حاکمیت الگوهای پایدار جوی بر منطقه تا اواخر هفته جاری شاهد جوی آرام و پایدار در سطح استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: در طی این مدت تداوم سکون هوا سبب وارونگی دمایی و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا بویژه در مرکز و شهرهای پرجمعیت استان خواهد شد.

کریمی اضافه کرد: از بعدازظهر روز جمعه ۱۹ دی با عبور امواجی از تراز میانی جو شرایط جوی برای افزایش ابر، وزش باد و بارش باران و برف در برخی نقاط استان فراهم خواهد شد که این ناپایداری‌های جوی تا اواسط وقت روز شنبه ادامه خواهد داشت.