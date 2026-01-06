پخش زنده
آموزشهای امدادی و مهارتی هلالاحمر به بیش از ۷ هزار معتکف خراسان جنوبی، همزمان با برگزاری مراسم معنوی اعتکاف ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح آموزشی، فرهنگی دلهای آرام، دستانی برای نجات در ایام اعتکاف گفت: این طرح در مساجد و اماکن محل برگزاری اعتکاف در سراسر استان اجرا شد و بیش از ۷ هزار نفر از معتکفان تحت پوشش آموزشهای هلالاحمر استان قرار گرفتند.
محمدعلی کاوسی افزود: این طرح با هدف تلفیق فضای معنوی اعتکاف با ارتقای آمادگی عمومی، آموزش مهارتهای امدادی و ترویج فرهنگ ایمنی و نوعدوستی اجرا شد و مربیان آموزشدیده هلالاحمر آموزشهای لازم را به شرکتکنندگان ارائه کردند.
وی گفت: آموزشهای ارائهشده شامل کمکهای اولیه، اقدامات اولیه در شرایط اضطراری، آمادگی در برابر حوادث و معرفی فعالیتهای داوطلبانه جمعیت هلالاحمر بوده است.