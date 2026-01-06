به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، وحید خرمی با اشاره به سیل اول فروردین‌ماه ۱۴۰۴ که منجر به تخریب کلیه سردهنه‌های خاکی پلرود شد، گفت: این پروژه با هدف تأمین پایدار آب کشاورزی و جلوگیری از خسارات در آینده کلید خورده است.

وی گفت: رودخانه پلرود به عنوان دومین رودخانه پرآب استان گیلان، نقش حیاتی در آبیاری اراضی شرق استان، به ویژه در شهرستان رودسر ایفا می‌کند.

محسن عابدی، مدیر منابع آب شهرستان‌های رودسر و املش هم، با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه از فروردین ۱۴۰۴ پس از وقوع این سیلاب آغاز شده است، گفت: پس از انجام آب‌گذاری اولیه تا خردادماه، عملیات تثبیت سردهنه‌ها آغاز شد، این عملیات شامل احداث بیش از ۷۰۰ متر دایک خاکی با روکش گابیونی و بهسازی یک کیلومتر کانال است.

وی افزود: مدت زمان قرارداد این پروژه ۱۸ ماه است که در حال حاضر ۵۰ درصد پیشرفت دارد.

موسی پوررجبی رئیس اداره آبیاری رودسر نیز گفت: با تکمیل این طرح، مشکل آبرسانی به بیش از ۶۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی به طور کامل حل شده و توزیع آب در منطقه بدون چالش انجام خواهد شد، ضمن اینکه ساخت سازه‌های تثبیت‌کننده، به حفظ اراضی مجاور رودخانه و جلوگیری از فرسایش بستر آن کمک می‌کند.