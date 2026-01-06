به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رضا افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: همه عرصه‌هایی که مطالعات عملیات آبخیزداری آن انجام شده است، بر اساس اولویت بندی از اواخر امسال اجرای آن‌ها آغاز می‌شود.

همچنین نماینده مردم شهرستان‌های داراب و زرین دشت با بیان مشکلات، وقوع سیل و یا تهدیدات خشکسالی در داراب افزود: در حال حاضر در شهرستان‌های داراب و زرین دشت، ۱۵ طرح مطالعاتی در حوزه طرح‌های آبخیزداری انجام شده که برای اجرای آن‌ها به بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

عسکری بیان کرد: در این سفر بر اجرای طرح‌های آبخیزداری مطالعه شده در داراب تاکید کرد.

در جلسه شورای اداری این شهرستان ۲۸ مورد به تصویب رسید و مقرر شد اجرا و مطالعه طرح‌های آبخیزداری از سال آینده اجرا می‌شود.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.