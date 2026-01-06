معصومه عزتی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش می‌دهد؛

در بسته چی بازی این هفته به ثبت نام در سومین دورهمی هکاتون بازی سازی که قرار است در روز‌های ۱۶ و ۱۷ دی ماه در تبریز برگزار شود، پرداختیم. همچنین در ادامه به بازی شریف آباد که می‌تواند حس شیرین یک زندگی روستایی را برای ما به ارمغان بیاورد آشنا می‌شویم. این بازی بیش از یک میلیون مخاطب دارد و کاربران خود را با فرهنگ کشور بیشتر آشنا می‌کند. انجام این بازی برای همه سنین مناسب است و بازیکنان را با مدیریت منابع و تولید محصولات کشاورزی و کسب و کار‌های مرتبط نیز آشنا می‌کند.