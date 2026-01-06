پخش زنده
امروز: -
از ثبت نام در سومین دورهمی بازی سازی تا معرفی یک بازی با نصب یک میلیونی برای شناخت فرهنگ کشور، در بسته چی بازی این هفته ببینید.
معصومه عزتی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش میدهد؛
در بسته چی بازی این هفته به ثبت نام در سومین دورهمی هکاتون بازی سازی که قرار است در روزهای ۱۶ و ۱۷ دی ماه در تبریز برگزار شود، پرداختیم. همچنین در ادامه به بازی شریف آباد که میتواند حس شیرین یک زندگی روستایی را برای ما به ارمغان بیاورد آشنا میشویم. این بازی بیش از یک میلیون مخاطب دارد و کاربران خود را با فرهنگ کشور بیشتر آشنا میکند. انجام این بازی برای همه سنین مناسب است و بازیکنان را با مدیریت منابع و تولید محصولات کشاورزی و کسب و کارهای مرتبط نیز آشنا میکند.