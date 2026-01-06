پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برگزاری مقتدرانه مراسم سالگرد سپهبد سلیمانی؛ نشانه شکست طرحهای دشمنان در اختلاف افکنی بین ملت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان، برگزاری باشکوه و تأمین کامل امنیت مراسم بزرگداشت هفته مقاومت و ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را نمادی از انسجام ملی و پویایی مستمر روحیه مقاومت دانست و از تمامی دستگاههای همکار در این عرصه قدردانی کرد.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی با اشاره به حساسیتهای ویژه برگزاری مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی افزود: برگزاری این مراسم مردمی، پس از حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، پیام روشنی را مخابره کرد و آن این است که عزم و اراده ملت شریف ایران برای ایستادگی در برابر بدخواهان، روز به روز مستحکمتر میشود.
رئیس شورای قضائی استان کرمان تصریح کرد: دستگاه قضائی استان کرمان از همان ابتدا، حفظ نظم عمومی و تأمین امنیت حداکثری را در دستور کار ویژه قرار داد و حمایتهای قانونی و پشتیبانیهای لجستیکی لازم را از نیروهای عملیاتی، انتظامی و امنیتی بهعمل آورد تا مراسم در فضایی آرام و بدون وقوع کوچکترین حادثهای به سرانجام برسد.
حجتالاسلام حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که نقش مردم در تأمین و ارتقای امنیت محیط، همواره نقشی بیبدیل و بسیار تأثیرگذار در پیشبرد اهداف امنیتی و اجتماعی کشور است، تاکیدکرد: همکاری و هماهنگی میان مجموعه امنیتی و قضایی استان، در کنار حضور گسترده و مسئولانه مردم، عاملی کلیدی در برگزاری موفق این رویداد ملی بود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: تلاشهای جهادی انجامشده توسط کارکنان خدوم قوه قضائیه در کنار سایر نهادهای امنیتی و نظامی، نشاندهنده تعهد این مجموعه به حفظ آرامش و امنیت شهروندان در مناسبتهای حساس است.