رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به کاهش بیماران مبتلا به آنفلوآنزا در استان از روند تدریجی خروج از پیک این بیماری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مهرداد شریفی رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: در دو هفته اول آذرماه، ۴۰ درصد نمونه‌های مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌ها به آنفلوآنزا مبتلا بودند، اما در حال حاضر این رقم به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است.

او افزود: موارد آنفلوآنزا در خوزستان شیب کندی دارد و خوشبختانه به دلیل مداخله‌های به‌موقع، استان ما در وضعیت قرمز بیماری قرار ندارد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با بیان اینکه به تدریج در حال خروج از پیک آنفلوآنزا هستیم گفت: در صورت ادامه یافتن رعایت توصیه‌های بهداشتی و با همت مردم، در روز‌های آینده به وضعیت مناسب‌تری خواهیم رسید.

شریفی با اشاره به کاهش دمای هوا و احتمال افزایش تجمعات افزود: توصیه می‌شود افراد بیمار در محیط‌های کاری یا مدارس حضور پیدا نکنند، حتما از ماسک استفاده کنند، فاصله فیزیکی حداقل دو متر را رعایت کنند و بهداشت دست‌ها و شست‌وشو با آب و صابون را فراموش نکنند.

او با تاکید بر رعایت آداب تنفسی گفت: بیماران در مکان‌های عمومی با رعایت نکات بهداشتی، مانع انتشار ویروس شوند، از خوددرمانی به طور جدی پرهیز و به ویژه از تزریق سرخود آمپول اجتناب کنند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان توصیه کرد: بیماران در منزل استراحت و از مایعات گرم و مرکبات استفاده کنند و در صورت بروز علائم تنفسی شدید، به مراکز درمانی مراجعه کنند یا با فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ تماس بگیرند.