پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس فتا استان از وقوع بیش از ۲ هزار فقره جرم سایبری در ۹ ماهه سال جاری خبر داد وگفت: کلاهبرداری اینترنتی بیشترین سهم را در میان جرائم سایبری استان به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ یوسف شاکری گفت: در ۹ ماهه سال جاری، ۲ هزار و ۳۱۷ فقره جرم سایبری در سطح استان به وقوع پیوسته است.
وی افزود: در این مدت، ۲ هزار و ۲۰۶ فقره از جرائم سایبری کشف شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۵/۱۵ درصد افزایش کشفیات را نشان میدهد.
رئیس پلیس فتا استان با اشاره به دستگیری متهمان این حوزه بیان کرد: در راستای مقابله با جرائم سایبری، ۷۶۳ نفر متهم شناسایی، دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ شاکری ادامه داد: بررسی آمارها نشان میدهد کلاهبرداری رایانهای با یکهزار و ۴۶۵ فقره بیشترین جرم سایبری به وقوع پیوسته در استان بوده و پس از آن، برداشت اینترنتی غیرمجاز از حسابهای بانکی با ۵۸۰ فقره در رتبه دوم قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین هتک حیثیت در فضای مجازی با ۱۸۰ فقره، سومین جرم پرتکرار سایبری در خراسان شمالی طی این مدت بوده است.
وی گفت: پلیس با قدرت و قاطعیت با مجرمان سایبری برخورد میکند و شهروندان میتوانند در صورت مواجهه با هرگونه جرم یا تخلف سایبری، از طریق سامانه ۰۹۶۳۸۰ بهصورت شبانهروزی با پلیس فتا در ارتباط باشند.