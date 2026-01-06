پخش زنده
حضور گسترده جوانان و نوجوانان در برنامههای معنوی نظیر اعتکاف نشان از توجه به معنویت در جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، نماینده ولی فقیه در خوزستان اعتکاف دانش آموزی را جریانی فرهنگ ساز دانست و گفت: حضور گسترده جوانان و نوجوانان و قشرهای مختلف مردم در برنامههای معنوی از جمله اربعین و اعتکاف نشان از توجه به معنویت در جامعه است.
حجت الاسلام سیدمحمدنبی موسوی فرد روز دوشنبه در بازدید از مساجد برگزار کننده اعتکاف بیان کرد: فلسفه اعتکاف تربیت سرباز و یار امام زمان (عج) است.
وی افزود: مساجد، خانوادهها، حوزههای علمیه و آموزش و پرورش علاوه بر توجه به مسایل علمی دانش آموزان برای تربیت و اعتلای فرهنگی، مذهبی و معنوی نسل جدید نیز مسوولیت دارند.
نماینده ولی فقیه در خوزستان با بیان اینکه توجه به معنویت به برکت انقلاب اسلامی در جامعه گسترش یافته است، گفت: آیین اعتکاف پیش از انقلاب بسیار کمرنگ و با تعداد بسیار اندک و محدود برگزار میشد ولی امروز به برکت انقلاب اسلامی در تمام شهرهای کشور و با استقبال گسترده مردم برگزار میشود.
وی با بیان اینکه شرایط کنونی قابل مقایسه با پیش از انقلاب نیست، افزود: گرانی و تورم اقتصادی کنونی نباید باعث نادیده گرفتن پیشرفتهای بسیار زیاد کشور در سالهای اخیر شود.
حجت الاسلام موسویفرد با توصیه نوجوانان و جوانان به انس با قرآن، معنویت و ارتباط با خدا اظهارکرد: اعتکاف فرصتی برای تحکیم پایههای معنویت و تقویت انس با قرآن و مناجات است.
اعتکاف دانشآموزی برنامهای معنوی و تربیتی است که با حضور نوجوانان در مساجد در ایامالبیض، روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب برگزار میشود و فرصتی برای آنان فراهم میآورد تا در کنار همسالان خود، سه روز یا بیشتر به عبادت، دعا، تلاوت قرآن و خودسازی بپردازند.
این آیین علاوه بر تقویت ارتباط دانشآموزان با خداوند، زمینهساز رشد اخلاقی، افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی و ایجاد روحیه همبستگی میان نسل جوان است.
اعتکاف دانشآموزی به طور معمول در ایامالبیض ماه رجب یا دهه آخر رمضان برگزار میشود و به عنوان یک حرکت فرهنگی ـ تربیتی، نقش مهمی در پرورش معنویت و هویت دینی دانشآموزان ایفا میکند.
بر اساس اعلام معاون پرورشی و فرهنگی وزارتآموزش و پرورش، ۵۶۰ هزار دانشآموز دختر و پسر در طرح سراسری اعتکاف امسال حضور داشتند.
خوزستان با ۵۰ هزار دانشآموز معتکف جزو استانهای پیشگام اعتکاف دانشآموزی کشور است.