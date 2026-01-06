استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه محیط زیست سرمایه‌ای بین‌نسلی و پایه توسعه پایدار است، خواستار لحاظ الزامات زیست‌محیطی در همه تصمیمات و طرح‌های توسعه‌ای استان شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد آشوری در نشست شورای اداری استان هرمزگان با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: برنامه توسعه دریاپایه استان با تکیه بر قوانین روز و ملاحظات زیست‌محیطی تدوین می‌شود و سلامت مردم و محیط زیست قربانی تصمیمات زودبازده نخواهد شد.

وی با اشاره به محدودیت‌های اکولوژیکی غرب بندرعباس، استقرار صنایع بزرگ آلاینده در این منطقه را غیرقابل‌قبول دانست و تأکید کرد: انتقال این صنایع به شرق استان و منطقه مکران تنها با رعایت کامل الزامات زیست‌محیطی امکان‌پذیر است.

استاندار هرمزگان همچنین از اختصاص یک‌ونیم همت و ۲۰ میلیون دلار برای اجرای پروژه تصفیه فاضلاب بندرعباس با هدف کاهش آلودگی خلیج فارس خبر داد و مشارکت بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی را در این مسیر ضروری دانست.

آشوری با تأکید بر لزوم تهیه پیوست زیست‌محیطی برای همه ی طرح‌ها، مشارکت نهاد‌های مدنی و مردم را یکی از ارکان حفاظت مؤثر از محیط زیست بیان کرد و حفظ تنوع زیست بوم‌های دریایی، ساحلی و کوهستانی استان را وظیفه‌ای حاکمیتی و ملی دانست.