به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت جباری افزود: ظرفیت آب ذخیره موجود در جزیره کبودان ۱۵۵ هزار، اشک ۲۳۴ هزار ، اسپیرو ارزو هر کدام هفت هزار لیتر است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی با بیان اینکه مسیر اغلب جزایر مسدود بوده و هیچ فردی به جز محیط‌بانان قادر به ورود به این مناطق نیست، تصریح کرد: پایش شبانه‌روزی و مؤثر زیستگاه‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین ادامه دارد.

وی بر اهمیت حفاظت مؤثر از این زیستگاه‌ها و تأکید کرد و ادامه داد: گشت و کنترل در حریم پارک ملی دریاچه ارومیه به‌صورت منظم و شبانه‌روزی توسط یگان حفاظت انجام می‌شود.

جباری اضافه کرد: این گشت‌ها با هدف کنترل ترددهای غیرمجاز، جلوگیری از شکار و صید غیرقانونی، پیشگیری از تخریب پوشش گیاهی و مقابله با برداشت غیرمجاز منابع طبیعی اجرا می‌شود و مناطق حساس حاشیه دریاچه به‌طور مستمر تحت رصد قرار دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در راستای افزایش دقت پایش اشاره کرد و گفت: در کنار گشت‌های میدانی، از پایش هوشمند و پهپاد حرارتی (ترمال) برای افزایش سرعت عمل و ایمنی مأموریت‌ها به‌ویژه در ساعات شب و مکان‌هایی که غیرقابل دسترس هستند، استفاده می‌شود.

وی افزود: به‌کارگیری ابزارهای نوین در کنار حضور میدانی محیط‌بانان، نقش مؤثری در افزایش بازدارندگی، شناسایی سریع تخلفات و حفاظت بهتر از گونه‌های جانوری و پوشش گیاهی ارزشمند پارک ملی دارد.

جباری درباره زیرساخت‌ها و نیروی انسانی مشغول به کار در این پارک ملی، اعلام کرد: پایش آنلاین پارک ملی دریاچه ارومیه به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد و اکنون ۶ دوربین در جزایر و سایت رشکان فعال است.

وی ادامه داد: سه پاسگاه محیط‌بانی در مناطق چی‌چست، جزایر پارک ملی و رشکان و یک گشت نامحسوس نیز در منطقه حضور فعال دارند و در مجموع، ۲۸ محیط‌بان به‌صورت شبانه‌روزی در حال پایش پارک ملی دریاچه ارومیه و حریم آن هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی هشدار داد که هرگونه برداشت غیرمجاز شن، ماسه یا نمک از بستر دریاچه بدون مجوز، تخلف محسوب شده و یگان حفاظت با هرگونه تخلف در حریم و محدوده پارک ملی، مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد قاطع خواهد کرد.