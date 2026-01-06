پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی گفت: در پی بارشهای مناسب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، هماکنون ۵۰ درصد از آبانبارهای موجود در جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه از آب پر شده که این موضوع نویدبخش وضعیت مناسب آبی در این زیستگاههای حساس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت جباری افزود: ظرفیت آب ذخیره موجود در جزیره کبودان ۱۵۵ هزار، اشک ۲۳۴ هزار ، اسپیرو ارزو هر کدام هفت هزار لیتر است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی با بیان اینکه مسیر اغلب جزایر مسدود بوده و هیچ فردی به جز محیطبانان قادر به ورود به این مناطق نیست، تصریح کرد: پایش شبانهروزی و مؤثر زیستگاهها با استفاده از فناوریهای نوین ادامه دارد.
وی بر اهمیت حفاظت مؤثر از این زیستگاهها و تأکید کرد و ادامه داد: گشت و کنترل در حریم پارک ملی دریاچه ارومیه بهصورت منظم و شبانهروزی توسط یگان حفاظت انجام میشود.
جباری اضافه کرد: این گشتها با هدف کنترل ترددهای غیرمجاز، جلوگیری از شکار و صید غیرقانونی، پیشگیری از تخریب پوشش گیاهی و مقابله با برداشت غیرمجاز منابع طبیعی اجرا میشود و مناطق حساس حاشیه دریاچه بهطور مستمر تحت رصد قرار دارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی به بهرهگیری از فناوریهای نوین در راستای افزایش دقت پایش اشاره کرد و گفت: در کنار گشتهای میدانی، از پایش هوشمند و پهپاد حرارتی (ترمال) برای افزایش سرعت عمل و ایمنی مأموریتها بهویژه در ساعات شب و مکانهایی که غیرقابل دسترس هستند، استفاده میشود.
وی افزود: بهکارگیری ابزارهای نوین در کنار حضور میدانی محیطبانان، نقش مؤثری در افزایش بازدارندگی، شناسایی سریع تخلفات و حفاظت بهتر از گونههای جانوری و پوشش گیاهی ارزشمند پارک ملی دارد.
جباری درباره زیرساختها و نیروی انسانی مشغول به کار در این پارک ملی، اعلام کرد: پایش آنلاین پارک ملی دریاچه ارومیه بهصورت شبانهروزی ادامه دارد و اکنون ۶ دوربین در جزایر و سایت رشکان فعال است.
وی ادامه داد: سه پاسگاه محیطبانی در مناطق چیچست، جزایر پارک ملی و رشکان و یک گشت نامحسوس نیز در منطقه حضور فعال دارند و در مجموع، ۲۸ محیطبان بهصورت شبانهروزی در حال پایش پارک ملی دریاچه ارومیه و حریم آن هستند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی هشدار داد که هرگونه برداشت غیرمجاز شن، ماسه یا نمک از بستر دریاچه بدون مجوز، تخلف محسوب شده و یگان حفاظت با هرگونه تخلف در حریم و محدوده پارک ملی، مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد قاطع خواهد کرد.