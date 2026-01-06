پخش زنده
رئیس پلیس راه شمال استان گفت: طرح تشدید کنترل ناوگان عمومی مسافر در شمال استان در حال برگزاری است و با خودروهای متخلف برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، رئیس پلیس راه شمال استان اظهار داشت: برابر دستورالعمل پلیس راه راهور فراجا، طرح تشدید کنترل ناوگان عمومی مسافر در شمال استان در حال برگزاری است که در این طرح کنترل مبادی ورودی و خروجی شمال استان رصد و با خودروهای متخلف برخورد میشود.
سرهنگ "معین الدینی" افزود: در این رابطه، از پایانههای مسافربری شمال استان بازدید و با مدیران و کارشناسان فنی پایانهها دیدار و ضمن بیان مطالب آموزشی، از آنها خواسته شد با جدیت تمام نسبت به بررسی فنی و صحت و سلامت اتوبوسها و رانندگان و کمک رانندهها اقدام نمایند.
رئیس پلیس راه شمال استان، از رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی خصوصا رانندگان اتوبوس خواست، با رعایت کامل قوانین و مقررات سفری ایمن و بدون حادثه را برای مسافران خود رقم بزنند.