به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، رئیس پلیس راه شمال استان اظهار داشت: برابر دستورالعمل پلیس راه راهور فراجا، طرح تشدید کنترل ناوگان عمومی مسافر در شمال استان در حال برگزاری است که در این طرح کنترل مبادی ورودی و خروجی شمال استان رصد و با خودرو‌های متخلف برخورد می‌شود.

سرهنگ "معین الدینی" افزود: در این رابطه، از پایانه‌های مسافربری شمال استان بازدید و با مدیران و کارشناسان فنی پایانه‌ها دیدار و ضمن بیان مطالب آموزشی، از آن‌ها خواسته شد با جدیت تمام نسبت به بررسی فنی و صحت و سلامت اتوبوس‌ها و رانندگان و کمک راننده‌ها اقدام نمایند.

رئیس پلیس راه شمال استان، از رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی خصوصا رانندگان اتوبوس خواست، با رعایت کامل قوانین و مقررات سفری ایمن و بدون حادثه را برای مسافران خود رقم بزنند.