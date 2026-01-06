پخش زنده
آغاز امتحانات از بیستم دی ماه خواهد بود
دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیهای شیوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول را اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
پیرو برنامهریزیهای صورت گرفته برای حفظ حداکثری کیفیت آموزشی، اولویت برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول ۱۴۰۴-۱۴۰۵، به صورت حضوری خواهد بود.
با این حال، برای مدیریت شرایط اضطراری استانی (مانند ناترازی انرژی یا شرایط نامناسب جوی و محیطی)، برگزاری امتحانات به صورت ترکیبی (حضوری و برخط) مجاز شمرده میشود.
اختیار نهایی تنظیم شیوه اجرا، به رؤسای محترم استانهای دانشگاه آزاد اسلامی تفویض میشود.
ایشان موظفند این تصمیم را با در نظر گرفتن ملاحظات محلی هر واحد دانشگاهی اجرایی نمایند.
دانشگاه آزاداسلامی پیشتر اعلام کرده بود امتحانات از بیستم دی آغاز و زمان برگزاری امتحانات از پیش اعلام شده قبل از ۲۰ دی متعاقبا اطلاع رسانی میشود