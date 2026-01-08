به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان از اجرای صده‌ها ویژه برنامه در دهه فجر خبر داد و گفت: زنگ انقلاب اسلامی برگزاری جشن مهمانی لاله‌ها، یادواره شهدای انقلاب، بهره برداری از طرح های عمرانی و راهپیمایی ۲۲ بهمن از جمله این برنامه ها است.

حجت الاسلام خاضع افزود: مردمی سازی، شادی آفرین، نشاط اجتماعی و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی محور این برنامه‌ها است.

وی ادامه داد: همزمانی اعیاد شعبان با دهه فجر ضرورت توجه به شور اجتماعی توام با معنویت را دوچندان کرده است.

دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی بر ضرورت کیفیت بخشی مردمی سازی و نوآوری و خلاقیت در برنامه‌های دهه فجر تاکید کرد.

معاون سیاسی استاندار هم با اشاره به خدمات بی نظیر انقلاب اسلامی در محرومیت زدایی از استان بر تلاش و تدبیر هوشمندانه و مشارکت همه نهاد‌ها، سازمان‌ها و ادارات برای تبیین هرچه بهتر خدمات و دستاوردهای نظام اسلامی تاکید کرد.

محمدی با اشاره به تحولات اخیر و تلاش دشمنان برای ایجاد یاس و بدبینی و شکاف بین مردم و نظام گفت: راه مقابله با جنگ روانی دشمنان روشنگری و اعتماد سازی از طریق جهاد تبیین است.