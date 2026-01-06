رئیس اداره ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی راهداری مازندران از واردات بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا از بنادر استان از ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذر، ۲ میلیون و ۷۴۳ هزار تن کالا از طریق بنادر استان وارد کشور شده است.

ناهید شهرامی‌نیا افزود: در این مدت عمده کالاهای وارداتی شامل ذرت دامی، جو دامی و انواع روغن بوده است.

وی همچنین با اشاره به صادرات کالا از استان تصریح کرد: در همین بازه زمانی، بیش از یک هزار و ۴۶۲ تن کالا از مبدأ مازندران به کشورهای اطراف صادر شد که عمده آن شامل سیمان، فرآورده‌های لبنی و مصنوعات و محصولات معدنی بوده است.

رئیس اداره ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی مازندران میزان ترانزیت کالا در این مدت را ۱۲۹ هزار و ۵۳۴ تن اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶.۳ برابری داشته است.

شهرامی‌نیا افزود: در میان بنادر استان، بندر امیرآباد فعال‌ترین بندر در حوزه واردات، صادرات و ترانزیت کالا به شمار می‌رود.