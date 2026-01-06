پخش زنده
رئیس اداره امور عشایر شهرستان ماکو از اتمام عملیات اجرایی پروژه آسفالت جاده تازهکند بازرگان خبر داد و گفت: این مسیر ارتباطی همزمان با دهه مبارک فجر بهصورت رسمی به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ابراهیم مشکوری رئیس اداره امور عشایر شهرستان ماکو اظهار کرد: پروژه آسفالت جاده تازهکند بازرگان به طول ۳ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان، در راستای بهبود زیرساختهای ارتباطی مناطق روستایی و عشایری اجرا شده است.
وی افزود: اجرای این پروژه نقش مؤثری در تسهیل تردد، افزایش ایمنی مسیر و ارتقای سطح خدماترسانی به ساکنان روستاییان دارد و از مطالبات مهم اهالی این روستا به شمار میرفت.
مشکوری خاطرنشان کرد: این پروژه توسط اداره امور عشایر شهرستان ماکو اجرا شده و طبق برنامهریزی انجامشده، در دهه مبارک فجر بهصورت رسمی افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
رئیس اداره امور عشایر شهرستان ماکو همچنین با اشاره به دیگر پروژههای عمرانی در مناطق عشایری گفت: پروژه آسفالتریزی روستای عشایری حسوشیری نیز با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان در حال اجراست.
وی تأکید کرد: این پروژه نیز با هدف ارتقای زیرساختهای حملونقل و رفاه ساکنان منطقه، در فصل بهار سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.