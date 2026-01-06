پخش زنده
فیلم های «چوپان ها»، «افسانه اوچی» و «ارزش خانواده»، دوبله شده و قرار است از شبکه های چهار، نمایش و سه پخش شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «چوپان ها»، در گونه درام محصول کانادا و فرانسه در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه چهار پخش شود.
داستان این فیلم حول محور ماتیاس، مرد جوانی از کبک کانادا، میچرخد که برای گریز از زندگیاش در مونترال به عنوان نویسنده شعارهای تبلیغاتی در یک آژانس بازاریابی، به جنوب فرانسه که قطب دامداری است میآید. او که به خاطر بیماری با ترس از ایست قلبی دست و پنجه نرم میکند از کار و زندگیاش زده شده و به دنبال کاری ملموس و حقیقی است. به همین خاطر تصمیم میگیرد چوپان شود و هر آنچه دارد را رها میکند.
فیلم «چوپان ها»، تجربه فرار از زندگی ماشینی و تلاش برای بازسازی هویت را به تصویر میکشد، موضوعی که با دغدغههای بسیاری از مخاطبان معاصر همسوست. در حالی که مَتیاس در ابتدا شاید خیالپردازانه به چوپانی نگاه میکند، فیلم بهوضوح نشان میدهد که زندگی در طبیعت و مراقبت از حیوانات، در عین تمام زیباییها و دلنشینی هایش، سختیها و مسئولیتهای خاص خود را دارد. ورود الیز به داستان و همراهی او با مَتیاس باعث میشود فیلم فقط روایت گر یک ماجراجویی فردی نباشد، بلکه سفری مشترک و انسانی را درباره دو نفر که ارزشها و دیدگاههای متفاوت دارند، روایت کند و به تغییر و دگرگونیهای شخصیتها به سوی رشد بپردازد. تصویربرداری از مناظر کوهستانی و زندگی در دل طبیعت، همراه با لحظات آرام، موسیقی دلنشین و ریتمی شاعرانه، تجربهای متفاوت و احساسی برای مخاطب این فیلم ایجاد میکند. فیلم «چوپان ها» برنده جایزه بهترین فیلم کانادایی در جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو شده و در فهرست بهترین فیلمهای سال کانادا قرار گرفته است که این نشانه ارزشهای فرمی و محتوایی بالای فیلم است.
فیلم سینمایی «افسانه اوچی»، در گونه ﻓﺎﻧﺘﺰی، ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ، درام و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ محصول آمریکا، فنلاند و انگلستان در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.
خلاصه روایت این اثر از این قرار است که: در دهکدهای، سالیان زیادی است که مردم به مقابله با حیوانات وحشی جنگلی با نام اوچی پرداختهاند. یوری، دختری در این دهکده با یک بچه اوچی آشنا میشود و متوجه میشود که اوچیها اصلا خطرناک نیستند و سرانجام میتواند اهالی دهکده را قانع کند که دست از کشتن اوچیها بردارند.
فیلم نشان میدهد که موجوداتی که ابتدا ترسناک به نظر میرسند، ممکن است فهم و مهربانی را طلب کنند و از این طریق، فیلم ارزش شناخت طبیعت و احترام به آن را به مخاطب منتقل میکند. یوری بهعنوان شخصیت اصلی، از آغاز خجالتی و ناامید است، اما در طول داستان شجاعت، احساس مسئولیت و رشد شخصیتی قابللمسی پیدا میکند که برای مخاطبان کودک و نوجوان الهامبخش است. استفاده از عروسکسازی عملی و طراحی منحصربهفرد موجودات اوچی، به جای تکیه صرف بر سی جی آی، باعث شده دنیای فیلم احساسیتر و واقعیتر به نظر برسد و برای مخاطبان احساس ارتباط بیشتری ایجاد کند. داستان فیلم دربارهی تغییر نگرش، بازتعریف ترس و یادگیری شناخت دیگران است، پیامهایی که برای تماشاگران کودک و نوجوان و خانوادهها قابل لمس و آموزندهاند.
فیلم سینمایی «ارزش خانواده»، در گونه کمدی و درام محصول ایتالیا در سال ۲۰۲۲ قرار است از شبکه سه پخش شود.
این فیلم درباره امیلو و آلساندور است که پس از ۲۰ سالگی خانه را ترک میکنند و برای زندگی به شهر میروند. مادر و پدر که در فکر بازگرداندن مجدد آنها هستند نقشهای میکشند تا به آنها بلوف بزنند و خود را وارث ۶ میلیون یورو جا میزنند. امیلو و آلساندرو با شنیدن خبر مثل پروانه به دور مادر و پدر خود میچرخند تا اینکه در شب کریسمس متوجه بلوف آنها میشوند. اما در نهایت میفهمند که باید وقت بیشتری برای پدر و مادرشان بگذارند.
فیلم «ارزش خانواده» با کاربرد یک طنز لطیف، به فاصله گرفتن نسل جدید از خانواده نگاه انتقادی دارد. این فیلم نشان میدهد که همواره و تحت هر شرایطی توجه به اعضای خانواده و حمایت از آنها (به خصوص در مورد پدر و مادر) بیش از هر چیز اهمیت دارد. فیلم با زبان طنز شیرین اش برای پرداختن به موضوعاتی دشوار مانند تنهایی سالمندان، غرور جوانان، و ترفندهای جالب کوچک برای نجات رابطههای خانوادگی بهره میبرد، بدون این که بار احساسی حاکم بر خود را تند یا تلخ کند. با استفاده از شخصیت مادربزرگ جولیانا، فیلم «ارزش خانواده» نشان میدهد که تجربیات و خرد نسل قدیم میتواند به حل تنشهای خانوادگی و ایجاد پلهای ارتباطی بین اعضای خانواده کمک کند. فیلم بهوضوح نشان میدهد که آشتی، گفتوگو و پذیرش اشتباهات میتواند منجر به رشد فردی و خانوادگی شود، که پیامی الهامبخش برای مخاطبان در هر فرهنگ است.